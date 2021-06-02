الإعلاميون

كيف نستعمل بياناتك؟

شكراً على مساعدتك في رواية قصة كرة القدم نستخدم بياناتك لإدارة الوصول إلى قنوات FIFA الإعلامية واعتماد الصحفيين والمصورين ومراسلي البث الذين يساعدوننا في إيصال كرة القدم إلى العالم.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا بياناتك من طلب اعتمادك على موقعنا الإلكتروني، إذ يجب أن تخبرنا عند طلب تسجيلك بمعلومات مؤسستك وتفاصيل التواصل معك، رغم أن بعض خبراء وسائل الإعلام يفضّلون مشاركة وثائقهم كالبطاقات الصحفية وجوازات السفر.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الاسم

البريد الالكتروني، وعنوان السكن ورقم الهاتف

اللغات المُختارة

الوظيفة والمنظمة

تفاصيل رخصة القيادة

رقم بطاقة التعريف أو جواز السفر

العمر

تاريخ الميلاد

الجنس

الجنسية

صورة ضوئية

رقم الحساب البنكي

معلومات السجل المدني العام

العضويات المهنية والنقابية

المؤهلات

تفاصيل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

الإمضاء

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك لمدة عشر سنوات

مع من نشارك بياناتك؟

الموردون، ليستخدموها في شبكاتهم الخارجية

السلطات الأمنية من أجل فحص سوابق الشخص

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟