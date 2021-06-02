الحفاظ على نظافة اللعبة

كيف نستعمل بياناتك؟

تقع على عاتق الجميع مسؤولية اللعب وفقًا للقواعد والتأكد من خلو اللعبة الجميلة من المنشطات. نستخدم بياناتك للمساعدة في إجراء ضوابط تعاطي المنشطات داخل وخارج المنافسة، ونستخدمها على وجه الخصوص عبر نموذج طلب إعفاء الاستخدام العلاجي (TUE) لتقييم الامتثال للمعيار الدولي لإعفاءات الاستخدام العلاجي وسياسة FIFA لـ TUE. كما يمكن استخدام بياناتك بالتعاون مع منظمات مكافحة المنشطات (ADOs) لإجراء تحقيقات في انتهاكات قواعد مكافحة المنشطات في حالة وجود نتيجة سلبية أو غير نمطية بناءً على العينة (العينات) الخاصة بك أو جواز السفر البيولوجي للرياضي.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا بياناتك مباشرة منك ومن طبيبك (أطبائك) عبر نموذج طلب TUE.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الإسم

تاريخ الميلاد

معلومات الاتصال

الجنس

الاتحاد العضو

أنواع كرة القدم

الوضعية (هاوي أو محترف)

التشخيص الطبي

الدواء الموصوف

العلاج الطبي المتعلّق بطلبك

دعم المعلومات والسجلات الطبية

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

يتم الاحتفاظ بشهادات TUE أو قرارات الرفض لمدة عشر سنوات.

يتم الاحتفاظ بنماذج طلب TUE والمعلومات الطبية التكميلية لمدة 12 شهرًا بعد انتهاء صلاحية TUE.

يتم الاحتفاظ بطلبات TUE غير المكتملة لمدة 12 شهرًا.

مع من نشارك بياناتك؟

مع المجموعة الاستشارية لـ FIFA TUE، وهي المسؤولة عن اتخاذ قرار بمنح أو رفض أو الاعتراف بـ TUE الخاص بك ومع أطرافها الثالثة المفوضة (إن وجدت).

مع ADOs مع سلطة الاختبار وسلطة إدارة النتائج عليك

الموظفون المعتمدون من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا WADA)

أعضاء لجان TUE لكل من ADO و WADA ذات الصلة

وعند الضرورة، خبراء طبيون أو علميون أو قانونيون آخرون مستقلون.

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟