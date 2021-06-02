الضيوف

كيف نستعمل بياناتك؟
من أين تأتينا بياناتك؟
ما هي البيانات التي نجمعها؟
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
مع من نشارك بياناتك؟
ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟

كيف نستعمل بياناتك؟

نتطلّع للترحيب بك في إحدى بطولاتنا لتُشاركنا حب هذه اللعبة الجميلة. نستخدم بياناتك لتقديم خدمات الضيافة، وإدارة علاقاتنا، وتعديل حملات التسويق والإعلان، وإجراء الأبحاث، ولغايات التطوير والتحليل، وبالإجمال الاهتمام بك خلال تواجدك معنا.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا بياناتك إما منك مباشرة، أو من شركائنا في مجال الضيافة.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

  • الاسم

  • تاريخ الميلاد

  • الجنس

  • الجنسية

  • البريد الالكتروني، وعنوان السكن ورقم الهاتف

  • اللغة المُفضّلة

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك لمدة أقصاها عشر سنوات.

مع من نشارك بياناتك؟

  • الجهات/الأشخاص المستقلون المتعاونون معنا.

  • شُركاؤنا في مجال الضيافة.

ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟

  • المادة 6 الفقرة 1 (أ) (الموافقة)

  • المادة 6 الفقرة 1 (ب) (العقد)

  • المادة 6 الفقرة 1 (و) GDPR (مصالح مشروعة)

موضوعات البيانات

مشترو التذاكر

هنيئا لك، فقد اشتريت تذكرة لأحد بطولاتنا العريقة! يجب أن تعلم قبل صافرة البداية أننا نستخدم بياناتك لنوفر خدمة للعملاء ولإدارة علاقتنا (والعقد الموجود بيننا) ولنسمح لك بدفع ثمن تذكرتك.

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الضيوف

نتطلع للترحيب بك في إحدى بطولاتنا لتشاركنا حب هذه اللعبة الجميلة.

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المتطوعون وأعضاء فريق البطولة

نشكرك على كونك جزءًا من فريق الموظفين والمتطوعين المساهمين في تحقيق بطولاتنا، لا يُمكننا أن نفعل ذلك بدونك!

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حكام المباريات

لن تُلعب مباراة لولا جهود الكادحين من حكامنا، لذا نشكرك على كل ما تفعله من أجل كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وسنستخدم بياناتك لتنظيم منافساتنا وورشات العمل والندوات والبطولات.

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الإعلاميون

شكراً على مساعدتك في رواية قصة كرة القدم نستخدم بياناتك لإدارة الوصول إلى قنوات FIFA الإعلامية واعتماد الصحفيين والمصورين ومراسلي البث الذين يساعدوننا في إيصال كرة القدم إلى العالم.

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وكلاء المباريات

يساعدنا وكلاء المباريات في الجمع بين المجتمعات والبلدان والأندية والمنتخبات الوطنية، فأنت تجسد فلسفة كرة القدم الحية في FIFA.

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المشجعون

لا وجود لكرة القدم دون وجود مشجعين أمثالك، فحماسك يوقظنا باكرا ليدفعنا لجعل كرة القدم عالمية حقًا.

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اللاعبون الأقل من 18 سنة

أنت مستقبل اللعبة. نستخدم بياناتك للمساهمة في الحفاظ على كرة القدم آمنة ومنفتحة، وحماية اللاعبين الشباب، والامتثال لقواعد كرة القدم، وتوزيع الأموال ومدفوعات الدعم، ومشاركة المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA.

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اللاعبون الهواة

أنت القلب النابض للعبة، وكل لاعب يتطلع إلى المجد المحلي يأتي للتدرب في كل الفصول.

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اللاعبون المحترفون

أنت نجم اللعبة وقدوة الملايين من البشر، نحييك على هذا. نستخدم بياناتك للامتثال لقواعد كرة القدم وللوائح وضع اللاعبين وانتقالاتهم، ولتسديد المدفوعات وتوزيع الأموال والحفاظ على انفتاح كرة القدم وشفافيتها

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الحفاظ على نظافة اللعبة

تقع على عاتق الجميع مسؤولية اللعب وفقًا للقواعد والتأكد من خلو اللعبة الجميلة من المنشطات.

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لاعبو كرة القدم الإلكترونية

يتابع المشجعون المتحمسون من جميع أنحاء العالم الحدث عبر الإنترنت. أنتم النجوم. نستخدم بياناتك لنمنحك إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي الذي تُلعب فيه اللعبة.

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المبلّغون عن المخالفات

اللعب النظيف هو عنوان اللعبة. يجب عليك أن تصدر صافرة عندما ترى تلاعبًا خبيثًا داخل الملعب أو خارجه.

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آخر تحديث: الاثنين، ٣ يونيو ٢٠٢٤ في ٠٣:٣٩ م
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