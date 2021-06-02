كيف نستعمل بياناتك؟

نتطلّع للترحيب بك في إحدى بطولاتنا لتُشاركنا حب هذه اللعبة الجميلة. نستخدم بياناتك لتقديم خدمات الضيافة، وإدارة علاقاتنا، وتعديل حملات التسويق والإعلان، وإجراء الأبحاث، ولغايات التطوير والتحليل، وبالإجمال الاهتمام بك خلال تواجدك معنا.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا بياناتك إما منك مباشرة، أو من شركائنا في مجال الضيافة.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الاسم

تاريخ الميلاد

الجنس

الجنسية

البريد الالكتروني، وعنوان السكن ورقم الهاتف

اللغة المُفضّلة

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك لمدة أقصاها عشر سنوات.

مع من نشارك بياناتك؟

الجهات/الأشخاص المستقلون المتعاونون معنا.

شُركاؤنا في مجال الضيافة.

ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟