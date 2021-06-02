نشكرك على كونك أحد أعضاء فريق الموظفين والمتطوعين المساهمين في تنظيم بطولاتنا، التي لم تكن لتنجح دون جهودك! نستخدم بياناتك للاختيار وتوزيع فريق العمل والتدريب، وللتحقق من خلفية الأشخاص، ولأغراض الاعتماد، ولتوفير الزي الرسمي والنقل والتدريب والمكافآت، ولإعلامك بالفرص والفعاليات المقبلة.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

يقوم FIFA و/أو هيئة محلية تابعة له بجمع البيانات الشخصية التي يحصل عليها عبر استمارة التسجيل المتوافرة في منصة التطوّع العالمية لـFIFA، والتي تشمل الفئات التالية:

الاسم

تاريخ ومكان الولادة

البريد الإلكتروني وعنوان السكن ورقم الهاتف

مدينة ودولة الإقامة

الجنسية

رقم الهوية الوطنية أو جواز السفر

الصورة الشخصية

مقاس اللباس

الجنس

معلومات التواصل مع شخص آخر في حالات الطوارئ

التجارب التطوعية السابقة

الدور المرغوب فيه

مستوى اللغات التي يتحدثها الشخص

الخبرات المهنية

تفاصيل رخصة القيادة

مستوى الدراسة

الخبرات في مجال التطوع

تفضيلات الشخص في مجال العمل

مدى توافر الشخص

الحساسية

تفضيلات الشخص في مجال النظام الغذائي

سجل السوابق الجنائية

تفاصيل الإعاقة

كيف نستعمل بياناتك؟

يستخدم FIFA و/أو هيئة محلية تابعة له البيانات الشخصية للأغراض التالية: (1) اختيار وتعيين وتحديد مكان عمل المتطوعين. (2) التحقق من خلفية الأشخاص وإصدار بطاقات الاعتماد للمطوعين. (3) توفير الزي الرسمي. (4) توفير خدمات النقل للمتطوعين في حال الحاجة لذلك. (5) تقديم المكافآت للمتطوعين عند انتهاء الحدث. (6) التواصل مع المتطوعين في كل ما له صلة بالحدث. (7) توفير التدريب المختص للمتطوعين فيما يتعلق بالدور الذي يضطلعون به. (8) إعلام المتطوعين بفعاليات FIFA المقبلة التي قد يهتمون بها، وذلك من خلال الاشتراك بنشرة إخبارية.

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

سنحتفظ ببياناتك الشخصية لمدة أربع سنوات بعد التسجيل في منصة التطوّع العالمية لـFIFA بحيث يغطي ذلك دورة كاملة من بطولة كأس العالم FIFA.

ما هي الجهات التي نتشارك معها ببياناتك؟

الهيئة المحلية التابعة لـFIFA

شركاؤنا في إعداد قوائم التطوّع

السلطات الأمنية من أجل التحقق من خلفية الأشخاص

الدولة المضيفة

الجهات المختصة بتأشيرات الدخول للبلد أو أطراف ثالثة تساعد في عملية الحصول على التأشيرات

تخزين وأمن البيانات

يتم تخزين البيانات الشخصية والاحتفاظ بها في قاعدة بيانات في سويسرا أو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو أستراليا أو الدولة التي تتواجد فيها الهيئة المحلية التابعة لـFIFA، مع العلم أنه تتم إدارتها من قبل FIFA أو جهة تنوب عنه. قد يتم تخزين بعض أو كل البيانات الشخصية خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وفي هذه الحالة، يتّخذ FIFA كافة الإجراءات الممكنة لضمان التعامل مع البيانات الشخصية بشكل آمن تماماً كما هو عليه الحال في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وبموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، وقد يكون من ضمن هذه الإجراءات إبرام اتفاقيات نقل البيانات وفقا للبنود ذات الصلة المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. أمن البيانات هي مسألة بغاية الأهمية بالنسبة لـFIFA، ومن أجل حماية وتأمين البيانات الشخصية، تم اتخاذ تدابير مناسبة.

ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟