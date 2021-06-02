اللاعبون الأقل من 18 سنة

كيف نستعمل بياناتك؟

أنت مستقبل اللعبة. نستخدم بياناتك للمساهمة في الحفاظ على كرة القدم آمنة ومنفتحة، وحماية اللاعبين الشباب، والامتثال لقواعد كرة القدم، وتوزيع الأموال ومدفوعات الدعم، ومشاركة المعلومات بين الاتحادات الأعضاء وFIFA.

من أين تأتينا بياناتك؟

تأتينا معلوماتك من مديري الفرق، ومن عند اتحاداتنا الأعضاء. قد تتعلق هذه البيانات المقدمة بك شخصيًا أو بأحد والديك أو أوصيائك القانونيين.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

الاسم

هوية FIFA

تاريخ الميلاد

الجنس

الاتحاد العضو

أنواع كرة القدم

الوضعية (هاوي أو محترف)

إثبات الهوية والجنسية (الخاصة باللاعب أو بأوليائه أو أوصيائه القانونيين)

شهادة ميلاد

عقد عمل

رخصة العمل

شهادة إقامة

وثائق تتعلق بالتعليم الأكاديمي وتعليم كرة القدم

الوثائق المتعلقة بالسكن أو الرعاية

تفويض من الوالد (الوالدين) أو الوصي (الأوصياء) القانونيين

إثبات قاعدة مسافة 50 كم

إثبات موافقة من الاتحاد الموازي

طلب الموافقة على التسجيل الأولي أو التحويل الدولي

الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو

البيانات الصحية لأغراض مكافحة المنشطات

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

نحتفظ ببياناتك طالما أنك تلعب كرة القدم المنظمة.

مع من نشارك بياناتك؟

اتحادات كرة القدم الأعضاء

الاتحادات القارية

لجان التنظيم المحلية

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟