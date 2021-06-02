المبلّغون عن المخالفات

كيف نستعمل بياناتك؟

اللعب النظيف هو عنوان اللعبة. يجب عليك أن تصدر صافرة عندما ترى تلاعبًا خبيثًا داخل الملعب أو خارجه. نستخدم البيانات التي تقدمها من خلال قنوات الإبلاغ المختلفة، والمتاحة في FIFA لأغراض المراسلات المتعلقة بالتقارير ولإجراء استفسارات أو تحقيقات. إذا كنت ترغب في عدم الكشف عن هويتك، فيرجى عدم إرسال أي معلومات شخصية.

كيف نحصل على بياناتك؟

تأتينا بياناتك منك مباشرة بعد تسجلك لبلاغك، وذلك من خلال نظام الإبلاغ عن الحوادث منصة تقارير FIFA أو عن طريق البريد الإلكتروني أو شخصيًا أو كتابيا أو عبر الهاتف. سيحافظ نظام منصة تقارير FIFA على سرية هويتك (طالما أنك لا تقدم أي معلومات تحددها) وسيتم التعامل مع المعلومات الواردة بسرية تامة، إلى الحد الذي تسمح به لوائح FIFA. من خلال تقريرك، قد نتلقى أيضًا بيانات شخصية تتعلق بمن تعتقد أنهم قد ارتكبوا مخالفة معينة.

ما هي البيانات الشخصية التي نجمعها؟

الاسم الكامل

البريد الإلكتروني

تاريخ الميلاد

رقم الهاتف

العنوان

الجنسية

الجنس

اللغة المُختارة

التاريخ التعليمي والتدريبي

الوضعية الاجتماعية

رقم جواز السفر

السفر وتفاصيل النفقات

معلومات عقد عمل

السوابق العدلية

الاجراءات التأديبية

تفاصيل التنمر والتحرش

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

سيتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لمدة عشر سنوات.

من يشارك بياناتك؟

موظفو FIFA المسؤولون عن معالجة التقرير

السلطات العامة أو الهيئات الحكومية إذا تعلق الأمر بالإجراءات القانونية

شركات الطب الشرعي الخارجية

أي جزء يغطي هذا من اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)؟