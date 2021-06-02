لاعبي كرة القدم الرقمية

FIFA.com

كيف نستعمل بياناتك؟
كيف نجمع بياناتك؟
ما هي البيانات التي نجمعها؟
ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟
ما هي الجهات التي نتشارك معها بياناتك؟
حقوقك بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها
ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟

كيف نستعمل بياناتك؟

يتابع المشجعون المتحمسون من جميع أنحاء العالم الحدث عبر الإنترنت. ونستخدم بياناتك لنمنحك إمكانية الوصول إلى النظام الأساسي الذي تجري فيه اللعبة.

نستخدم بياناتك على وجه الخصوص من أجل:

  • تحديث ملفات عرض اللاعبين والفرق والمنظمات وإدارتها؛ والتصنيف في المنافسات والمباريات، وهو ما يشمل ترشيح وقوائم اللاعبين، بحيث تعكس الحقائق في المنافسات الواقعية.

  • توليد محتوى بصري لبثه، ومقاطع فيديو، ومواد ترويجية تشمل إحصاءاتك وملفك الشخصي.

  • تأكيد العمر من خلال خدمة (KWS) لتحديد إن كان موافقة الوالدين مطلوبة بموجب قوانين المصادقة الرقمية المعمول بها.

  • ربط ملفك الشخصي على الموقع الإلكتروني FIFA.GG بمُعرّفات منصة الألعاب (ID) وحسابات المسابقات.

  • إتاحة ترشيحات الفريق/المنتخب والإنجازات وسجلات الأداء التاريخية.

  • مشاركة بيانات المسابقة مع الاتحادات الكروية أو الفرق أو الجهات المعنية المنظِّمة للفعاليات من أجل توجيه الدعوات والتحقق من الأهلية للمشارَكة.

  • إدارة المتطلبات الخاصة باللعبة (مثل القيود على العُمر أو البيانات المشتركة مع الجهات الناشرة للألعاب).

  • دعم الخدمات اللوجستية والاتصالات وخدمة العملاء وتخصيص المنصة بحسب الرغبة.

  • عرض إحصائيات أدائك ونتائج المباريات والبيانات البيومترية/الحيوية (في حال موافقتك) ضمن قوائم المتصدرين العامة أو خلال البث المباشر.

  • إدارة الحسابات والمحتوى والتعامل مع أي تجاوز للروح الرياضية أو انتهاك لسياسة المنصة.

  • عرض ملفك الشخصي ضمن المحتوى التحريري الذي تظهر فيه.

  • استخدام البيانات المتاحة أمام الجمهور من فعاليات أطراف ثالثة لإعداد محتوى تحريري على FIFA.GG.

  • إعداد ملخصات للموسم وأهم الأحداث والإنجازات بناءً على أدائك.

  • ربط ملفك الشخصي مع منصات الألعاب لاستعراض الأداء عبر الألعاب المختلفة.

كيف نجمع بياناتك؟

أنت المصدر المباشر للبيانات، وذلك عند تسجيلك في الموقع الإلكتروني FIFA.GG عبر مُعرِف FIFA (أو FIFA ID)، أو من خلال ربطك لحسابات الألعاب، أو المصادر المتاحة للعامة، أو الشركاء ومقدمي الخدمات بما في ذلك خدمة KWS وشركات نشر الألعاب؛ أو الاتحادات الوطنية أو الفرق، أو منظمو المسابقات، أو من المسابقات التي تشارك فيها عبر منصات KONAMI وEpic Games وSports Interactive وXten Limited وEA SPORTS.[KG1] [KG2] [JG3]

قد يقوم المسؤولون عن موقع FIFA.GG بإنشاء ملفك الشخصي أو تحديثه باستخدام البيانات من منظمي المسابقات أو جهات البث أو عمليات الترشيح والمتاحة للعامة، وذلك حتى لو لم تُسجِّل بشكل مباشر. كما قد نجمع البيانات البصرية والسمعية من بث المباريات والبث المباشر والتغطية التحريرية لبث الفيديو.

ما هي البيانات التي نجمعها؟

  • الاسم

  • البريد الإلكتروني

  • تاريخ الميلاد

  • رقم الهاتف

  • البلد الذي تمثله (الاتحاد العضو)

  • بلد الإقامة

  • رقم جواز السفر

  • تفاصيل الحساب المصرفي

  • اسم اللعبة التي تلعبها

  • العنوان الأساسي

  • الاسم المستخدَم في اللعبة (الظاهر على الشاشة)

  • صورة الملف الشخصي

  • وسم تعريف اللاعب (Gamertag)

  • مُعرِّف PSN

  • مُعرِّف Xbox

  • مُعرِّف Nexon، مُعرِّف Garena، مُعرِّف Tencent

  • مُعرِّف مستخدِم eFootball

  • اسم اللعب في منصة Epic Games

  • مُعرِّف EA

  • مُعرِّف FIFA

  • الفريق المنتسب إليه، بما في ذلك اسمه ومدة العقد معه

  • تفاصيل حسابات وسائل التواصل الاجتماعية المرتبطة

  • بيانات الظهور في البث المباشر

  • الإنجازات التي حققتها في اللعبة أو الشارات التي حصلت عليها في ملفك الشخصي على الموقع الإلكتروني FIFA.GG

  • ترشيح اللاعبين والفرق، سواء التي الترشيحات التي تم تلقيها أو قبولها

  • حالة التحقُّق من عُمر المستخدِم، بما في ذلك بيانات خدمة التحقق من عمر الأطفال (KWS)

  • الارتباط السابق مع المنتخبات أو أندية الرياضات الإلكترونية

  • محتوى الوسائط المتعددة (صور أو مقاطع مُعدَّة لتلخيص الملف الشخصي أو التغطية التحريرية)

  • حالة الموافقة على الميزات التحريرية والمحتوى الترويجي والمسابقات

  • أهلية المشاركة في مسابقات FIFAe

  • بيانات من جهات البث والملخصات، بما في ذلك التعليقات المباشرة والإحصائيات البصرية

  • معلومات متاحة للجمهور تتشارك بها الاتحادات الكروية والجهات المنظمة الثالثة

  • البيانات المتعلقة بالمنافسة، مثل:

  • البطولات التي شاركتَ فيها

  • الإنجازات والمراكز النهائية في المسابقات وفي اللعبة

  • الانتصارات والتعادلات والهزائم

  • الأهداف التي سجّلتها/استقبلتها

  • الإنذارات والإيقافات والبطاقات الحمراء

  • بيانات اللعب خلال المباراة

  • المركز في لوائح التصنيف

  • معدّل ضربات القلب

  • بيانات تتبُّع العين: مستوى الإرهاق

  • تسجيلات الفيديو من مباريات أو مقابلات

  • التسجيلات الصوتية من مباريات أو مقابلات

  • مبلغ الجوائز المتحصل عليها

  • سجلات الموافَقة على استخدام البيانات (مثل التغاير في معدَّل ضربات القلب، والاستخدامات التحريرية، والترشيحات)

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

  • سيتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية طوال مدة تسجيلك في الموقع الإلكتروني FIFA.GG.

  • يتم الاحتفاظ بجميع البيانات غير الحساسة في المنافسة لمدة عشر سنوات بعد إزالة حسابك من الموقع الإلكتروني FIFA.GG، وقد يتم الاحتفاظ بها لفترة أطول، وذلك لغايات أرشيفية.

  • يتم تخزين البيانات الحساسة (مثل معدل ضربات القلب) خلال البطولة فقط. ولكن قد تظل هذه البيانات متاحة في تسجيلات البث المباشر أو في البث المرئي المؤرشف أو المواد الترويجية المُعدَّة خلال الفعالية.

  • نلبّي طلبات حذف البيانات ما لم تستجوب الالتزامات القانونية عكس ذلك.

ما هي الجهات التي نتشارك معها بياناتك؟

  • موظفو FIFA المسؤولون عن مسابقات كرة القدم الرقمية وباقي الفرق التي تقدم الدعم في هذا المجال.

  • مقدمو الخدمات الذين يُعيّنهم FIFA لإدارة المنافسات وعملياتها.

  • اتحادك الوطني و/أو منتخبك.

  • الفرق والجهات المنظمة للمسابقات، وذلك بناء على موافقتك، ولأغراض التنسيق والأهلية والتواصل.

  • فرق التحرير في الموقع الإلكتروني FIFA.GG ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـFIFAe، مع العِلم أنه لن يتم التشارك بالبيانات مع أطراف خارجية أو استخدامها تحريرياً إلا في حال كان بيانات عامة أو تمت الموافقة على المشارَكة بها.

  • شركاء FIFA لغايات الأهلية والتصنيف.

  • خدمة التحقق من عمر الأطفال (KWS) وشركة الألعاب Epic Games، وهي شريكنا المتوافَق مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) وقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت (COPPA) وذلك للتحقق الآمن من العمر.

حقوقك بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها

بموجب قوانين حماية البيانات المعمول بها، فإنك تتمتع بالحقوق التالية نظراً لكونك صاحب البيانات:

  • حق الوصول: حتى تحصل على نسخة من بياناتك الشخصية.

  • حق التصحيح: لتصحيح أي بيانات غير دقيقة أو غير كاملة.

  • حق الحذف: من أجل طلب حذف بياناتك في حالات معينة.

  • حق تقييد معالجة بياناتك: لطلب تقييد استخدام بياناتك.

  • حق قابلية نقل البيانات: لتلقي بياناتك بنمط منظم ومستخدَم على نطاق واسع.

  • حق الاعتراض: يشمل حق الاعتراض على معالجة البيانات بناءً على مصالح مشروعة وحق الاعتراض على التسويق المباشر.

  • حق سحب الموافقة: عندما تتم المعالجة بناءً على موافقتك، فإنه يمكنك سحبها في أي وقت من دون التأثير على معالجتها السابقة.

  • حق تقديم شكوى: حقك برفع شكوى إلى الجهة المشرفة في مكان إقامتك أو عملك أو مكان الانتهاك المزعوم لبياناتك.

ما هي مواد النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) التي تشملها هذه البنود؟

  • المادة 6 الفقرة 1 (أ) (الموافقة)

  • المادة 6 الفقرة 1 (ب) (العقد)

