الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يناير/كانون الثاني 2025)

الإمارات تستضيف دورة FIFA للحكام المرشحين لإدارة كأس العالم 26 FIFA

الجزائر وقطر تستضيفان ندوتين عن تقنية (VAR) بالتعاون مع FIFA

حدث خاص في البحرين وتسليم الشارات الدولية لحكام الأردن

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

الاتحاد الإماراتي يستضيف دورة FIFA للحكام المرشحين لكأس العالم 2026 FIFA

استضافت مدينة دبي الإماراتية الدورة التدريبية الأولى لتطوير حكام كرة القدم، التي نظمها الإتحاد الإماراتي لكرة القدم بالتعاون مع FIFA خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير/كانون الثاني، بمشاركة 50 حكماً وحكماً مساعداً. وتضمن برنامج دورة FIFA للحكام محاضرات نظرية وتحليل حالات تحكيمية, بالإضافة لمراجعة التعليمات التي يتوجب على طاقم المباراة اتباعها وتنفيذها حتى يتم إدارة المباريات بالشكل الأمثل، فيما تضمن الجانب العملي إقامة مباريات مصغرة بالاستعانة بلاعبين هواة، وتم خلالها رصد الحالات التي تتطلب تدخل تقنية الفيديو، كما تم مناقشة ومراجعة كافة القرارات التي تم إتخاذها في كل حالة.

وفي نفس السياق، استضاف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم دورة ثانية للحكّام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم 2026 FIFA، التي نظمها FIFA خلال الفترة من 27 إلى 31 يناير/كانون الأول، بمشاركة 32 حكماً من اتحادات آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا. وعرفت دورة FIFA التي جرت على مدار خمسة أيام محاضرات نظرية تتناول قوانين اللعبة ومناقشة الحالات التحكيمية والأمور المتعلقة بإدارة المباريات، فيما أقيمت التطبيقات العملية خلال الفترة الصباحية, التي تم خلالها إقامة مباراتين يومياً على ملاعب اتحاد الكرة، أدارها الحكّام المشاركون، كما تم توفير تقنية الفيديو لرصد الحالات الحساسة، بينما شهدت الفترة المسائية تدريبات واختبارات فنية وبدنية.

ندوة FIFA عن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في الدوحة

اختتمت يوم 21 يناير/كانون الثاني 2025 في الدوحة ندوة FIFA حول تقنية الفيديو المساعد للحكام بعد ثلاثة أيام من التدريب، بمشاركة 20 حكماً من آسيا وأفريقيا.

وتضمّنت الندوة محاضرات عن بُعد من بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في FIFA، وماسيمو بوساكا، مدير إدارة التحكيم في FIFA. وعُقدت الجلسات عبر الفيديو وحضرها هاني بلان، نائب رئيس لجنة الحكام في FIFA ورئيس لجنة الحكام القطرية.

وركزت الفعالية على تطوير المهارات الفنية للحكام وتعميق فهمهم لبروتوكولات تقنية الفيديو المساعد للحكام. وألقى المحاضرات مايك فان دير رويست، مدير مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد في FIFA، ومايكل بيلي، مدير مشروع تقنية حكم الفيديو المساعد، وماسيميليانو إيراتي من إيطاليا، والحكم الصربي ميلوراد مازيتش.

كما تضمنت الندوة محاضرات نظرية وتدريبات عملية حول عمليات حكم الفيديو المساعد، وعمليات اتخاذ القرار، ومناقشات جماعية بين الحكام لتوحيد عملية اتخاذ القرار. وشملت الموضوعات التي تمت تغطيتها التعامل مع الأخطاء وسوء السلوك، ولمس الكرة باليد، والتسلل، والأخطاء في منطقة الجزاء، وإدارة اللاعبين، واللعب العنيف، والسلوك غير الرياضي، وكل ذلك بناءًا على بروتوكول حكم الفيديو المساعد.

ملتقى حكام "VAR" بالتعاون مع FIFA في الجزائر

نظمت الإدارة الوطنية للتحكيم للاتحاد الجزائري لكرة القدم ندوة حول تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بالتعاون مع FIFA في مركز تدريب النخبة الرياضية في فوكة (تيبازة) في الفترة من 26 إلى 28 يناير/كانون الثاني 2025.

وتابع الحكام الـ62 الذين تم اختيارهم خلال الندوة دورات نظرية وتطبيقية تحت إشراف مدرب تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) البولندي ماسيج ويرزبوفسكي، كجزء من برنامج التقييم النهائي والزيارة التحكيمية.

وقد تمت برمجة العديد من المباريات يوم الأحد على الأرضية الرئيسية لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري التي وفرت الموارد اللازمة لضمان سير الأمور بسلاسة.

إنجاز نوعي لمخطط تطوير المواهب وأكاديمية FIFA للمواهب البحرين

شهدت العاصمة البحرينية المنامة فعالية خاصة للاحتفال بالتقدم الحاصل في أكاديمية FIFA للمواهب الموجودة في البلاد والتي تمثّل نموذجاً لكيان حقق إنجازاً تلو الآخر بفضل دعم مخطط FIFA لتطوير المواهب.

حضر الفعالية الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، وأرسين فينغر مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، وشكّلت هذه الاحتفالية إشعاراً بقطع خطوة هامة إلى الأمام، وتكريماً للجهود الكبيرة التي لطالما بذلها البحرين في سبيل دعم المواهب الشابة. وأشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو، ورئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA أرسين فينغر، والرئيسة التنفيذية لقسم إدارة كرة القدم لدى FIFA جيل إليس، بالاتحاد البحريني لكرة القدم (BFA) خلال فعالية الاحتفال بإنجاز تطوير أكاديمية FIFA للمواهب في البحرين. وقال جياني إنفانتينو "فعالية اليوم للاحتفال في أكاديمية FIFA للمواهب الموجودة في البحرين تُعد خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لـFIFA وشهادة على التقدم الملحوظ الذي حققته البحرين في دعم المواهب الشابة. للبحرين مكانة رائدة في تنفيذ مخطط FIFA لتطوير المواهب ولهذا أودّ أن أتوجه بالشكر لكم على ما قدمتموه من دعم. نحتفل معاً بالتقدم الكبير الذي تحقق."

تسليم الشارات الدولية لحكام الأردن

أقام الاتحاد الأردني لكرة القدم، حفل تسليم الشارات الدولية للحكام للعام 2025، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات. وسلم عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الحكام لؤي عميش، إلى جانب الأمين العام للاتحاد، سمر نصار، الشارات الدولية للحكام، بحضور عدد من الحكام الدوليين السابقين.

وضمت قائمة حكام الساحة: أدهم مخادمة، أحمد فيصل، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، مروان السماعيل، إسراء مبيضين وحنين مراد. في المقابل اعتمد FIFA قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد البكار، محمد محرم، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي. كما اعتمد محمد أبو طوق، ومحمد أخليل للصالات.