برنامج المهارات الرقمية يحتفل بذكراه السنوية الأولى ويكرّم اتحادين وطنيين

يهدف برنامج FIFA الرائد إلى النهوض بالمهارات الرقمية لدى كافة الاتحادات الوطنية

تكريم الاتحادين الصومالي والمكسيكي لكرة القدم بزيارات لتبادل المعرفة إلى نظيريهما الإماراتي والهولندي

سجّل في منصة البرنامج 1251 مستخدِماً من 165 دولة وزاد العدد الإجمالي لساعات التعليم عن 2000

يحتفل FIFA بتاريخ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق برنامج FIFA للمهارات الرقمية، والذي يمثِّل مبادرة تعليمية تهدف إلى النهوض بالخبرات الرقمية لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء. وبهذه المناسبة، كُرِّم اتحادان عضوان على التفاعل الاستثنائي لأعضائهما مع البرنامج، وهو ما يمثِّل تأكيداً متجدداً على التزام FIFA الراسخ بتطوير خبرات المختصين في عائلة كرة القدم العالمية، بالإضافة إلى تمكينهم من النجاح في بيئة رقمية تشهد تطوراً بشكل دائم.

وفَّر برنامج FIFA للمهارات الرقمية منذ انطلاقه إمكانية الاستفادة من دورات تدريبية على المباشر يقدمها خبراء ومصادر تعليمية إلكترونية لاكتساب المعارف عن بعد، ومتعلقة بمجموعة متنوعة من القضايا الرقمية ذات الصلة بعالَم كرة القدم، كما شكّل البرنامج دافعاً نحو التحوّل إلى مستقبل كروي يعتمد أكثر فأكثر على التواصل والابتكار والحلول الرقمية.

مهارات FIFA الرقمية 01:00

وبهذه المناسبة، أعرب كيني جان-ماري، كبير مسؤولي الاتحادات الوطنية لدى FIFA، عن حماسته لهذا البرنامج قائلا ً: "لا يقتصر [برنامج] المهارات الرقمية على توفير معارف لا غنى عنها، بل يعزز كذلك من آفاق التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في كرة القدم.

"إن نجاح هذه المبادرة هو شهادة على تفاني مستخدمينا والأثر الملموس الذي أحدثه البرنامج على تطوير اللعبة في جميع أنحاء العالم. يظل التزامنا بتمكين المجتمع في الفضاء الرقمي ثابتًا حيث نعمل بشكل جماعي من أجل تنمية القدرات والحلول المشتركة للاتحادات الأعضاء."

وفي إطار هذا الاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيس البرنامج، يمنح FIFA تجربة فريدة لتبادل المعارف أمام اتحادين وطنيين. فبعد أن حقق الاتحاد الصومالي لكرة القدم إجمالي 200 ساعة تعلُّم في السنة الأولى من المشروع، ستكون الفرصة متاحة أمام القائمين على الشؤون الرقمية لديه بزيارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم لاكتساب المزيد من المعارف عن كيفية تطبيق الإماراتيين لاستراتيجيات رقمية مبدعة ومبتَكَرة. أما الاتحاد المكسيكي، الذي أظهر أكبر مستوى تفاعل في الجلسات التعليمية المباشرة عبر الإنترنت، فسيقوم مسؤولوه بزيارة إلى الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم.

يُذكر أن المنصة التعليمية شهدت إلى الآن تسجيل 1251 مستخدِم من 165 دولة، عاماً أن أكبر حصة من التمثيل كانت من نصيب أفريقيا (CAF) وأوروبا (UEFA) إذ يوجد مشاركون من 39 دولة لكل منهما، تليهما آسيا (AFC) بـ 36 دولة، وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (CONCACAF) بواقع 33 دولة، و10 من أمريكا الجنوبية (CONMEBOL)، و8 من أوقيانوسيا (OFC). أما المستخدمون الأكثر نشاطاً فهم من أفريقيا، إذ بلغت نسبة إكمالهم للدورات التعليمية 74%، أما العدد الإجمالي لساعات التعليم لكافة المستخدمين فيبلغ 2170.

وقد نظّم برنامج FIFA للمهارات الرقمية في عامه الأول سلسلة من الدورات المتخصصة تطرّقت لمجالات متنوعة، منها تأثير الذكاء الاصطناعي على الرياضة، ودور الجانب الرقمي في النهوض بكرة قدم السيدات، وصناعة المحتوى، والاستراتيجيات الرقمية، والعوالم الافتراضية، واستراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي الفعالة وغيرها.