الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (أكتوبر/تشرين الأول 2025)

إنجاز غير مسبوق للمغرب في تشيلي 2025

دورة للاتحاد العماني وFIFA لتطوير الحكمات

إنجاز تاريخي للمنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم FIFA

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

إنجاز غير مسبوق للمغرب في تشيلي 2025

دخلت كرة القدم المغربية التاريخ من الباب الواسع بعد تتويج المنتخب المغربي بلقب كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في تشيلي، عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد، في المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "إستاديو ناسيونال خوليو مارتينيز" برادانوس بالعاصمة الشيلية سانتياغو. وسجل هدفي المنتخب المغربي ياسين الزبيري في الدقيقتين 12 و29 من الشوط الأول.

فبعد الإنجاز غير المسبوق في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، يعود المغرب من جديد ويحقق اللقب العالمي على حساب كبار المنتخبات العالمية، ليظهر الدور البارز الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالتعاون مع FIFA.

المغرب يستضيف FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات

استضاف المغرب بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات" لعام 2025 التي انطلقت يوم الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول وانتهت بفوز المنتخب التشادي بالبطولة وتحقيق منتخب أفغانسان الموحد للسيدات أول فوز به في البطولة. وشهدت البطولة أول مباراة للمنتخب الأفغاني للسيدات على الساحة الدولية، بالإضافة إلى دخول كل من تشاد وليبيا لأول مرة في التصنيف العالمي للسيدات FIFA/Coca-Cola عند انتهاء منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد.

ويؤكد FIFA التزامه التام بالتنفيذ المستمر لاستراتيجيته الأوسع نطاقاً لدعم كرة القدم الأفغانية للسيدات التي أقرها مجلس FIFA في مايو/أيار 2025، والتي تشمل تنظيم ودعم شامل للاعبات الأفغانيات خلال عملية الاختيار والتحضير لبطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات".

دورة للاتحاد العماني وFIFA لتطوير الحكمات

أجريت دورةُ للحكمات نظِّمها الاتحادُ العُماني لكرة القدم بالتعاون FIFA، خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول، بمشاركة عددٍ من الحكمات العُمانيات. وقدم الدورة المحاضر الدولي علي الطريفي، ضمن برامج تطوير منظومة التحكيم للسيدات، الهادفة إلى رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينها من اكتساب أحدث المعارف والتطبيقات الفنية في مجال التحكيم، بما يُسهم في دعم حضور المرأة العُمانية في الساحة التحكيمية على المستويين الإقليمي والدولي.

المشجعون في قطر يستمتعون بالتقاط الصور مع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™

تستضيف قطر نسخة استثنائية من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ التي تلعب لأول مرة بـ48 منتخباً، وفي هذا الصدد أمضى المشجعون وقتاً ممتعاً في مشاهدة كأس البطولة في جزيرة جيوان خلال نهاية شهر أكتوبر، ضمن الجولة الترويجية التي أطلقتها اللجنة المحلية المنظمة.

وقذ زار الكأس عدداً من الأماكن العامة في أنحاء قطر خلال الأسابيع الأخيرة، ما زاد من الحماس قبل انطلاق البطولة الواعدة. وفي سياق آخر، كُشف النقاب عن بومة™، التميمة الرسمية للنسخة التاريخية من البطولة.

تأهل تاريخي للمنتخبات العربية إلى كأس العالم FIFA

حقّقت المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم 2026 FIFA™ إنجازاً غير مسبوق، بتأهل سبعة منتخبات لحد الآن إلى النهائية، ليبقى الرقم قابلاً للزيادة ليصل إلى ثمانية منتخبات في حال نجحت الإمارات أو العراق في الملحق الآسيوي ثم العالمي. وتمكّنت كل من الأردن والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر ومصر من بلوغ النهائيات، لتجتمع سبعة منتخبات عربية لأول مرة في كأس العالم FIFA.

افتتاح ملعبين جديدين لكرة القدم في ريغا