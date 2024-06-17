تدشين ملعب بيليه في باريس بحضور جياني إنفانتينو

إعادة تسمية الملعب الباريسي بعد تحديثه ليعود بالفائدة على المجتمع المحلي

توجّه رئيس FIFA بالشكر للسلطات المحلية ونادي باريس 13 أتليتيكو على هذه المبادرة

اقترح إنفانتينو أن يُطلق كل اتحاد وطني اسم الأسطورة البرازيلي على ملعب أو منشأة تدريبية

انضمّ رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى أفراد من المجتمع المحلي ومسؤولين وأعضاء في نادي باريس 13 أتليتيكو للاحتفال بتدشين ملعب بيليه في العاصمة الفرنسية ليكون أحدث ملعب يحمل اسم الأسطورة البرازيلية، وذلك بناءً على نداء توجّه به رئيس FIFA لكافة الاتحادات الوطنية للعبة.

وفي كلمة توجه بها أمام الحضور بهذه المناسبة، قال إنفانتينو "شكراً لكم على إطلاق اسم بيليه على ملعب هذا الحي الباريسي الجميل. أتوجه بالشكر على وجه الخصوص لما تقومون به في هذا الحي، وهذه المدينة، وهذا النادي، ولكل أولئك الفتيان والفتيات، لكي تزرعون الابتسامة على وجوههم. أهنئ المدربين والأطفال والمتطوعين والمدير العام ورئيس النادي، وكل من يستثمر وقته، ووقت فراغه وأيام نهاية الأسبوع وفترات الصباح والمساء والليل حرصاً منه على أن يلعب الأطفال كرة القدم."

وكان اقتراح إطلاق اسم بيليه على الملعب قد تقدّم به كل من جيروم كوميه عمدة الدائرة 13 في باريس، وأيمن بسيوني نائب العمدة لشؤون الرياضة والشباب، وفريديريك بيريرا رئيس نادي باريس 13 أتليتيكو الذي يخوض مبارياته على هذا الملعب، وقد حصل الاقتراح على موافقة مجلس باريس.

تدشين ملعب بيليه في باريس بحضور رئيس FIFA 01:36

وسيخضع الملعب، المعروف سابقاً باسم "ملعب بوترو"، لعملية تحديث تشمل تجديد أرضيته العشبية، وإقامة مدخل جديد، وتحديث مدرجات الجماهير، وإقامة غرف جديدة لتبديل الملابس، ومَرافق للمجموعات المدرسية وأعضاء النادي، والفريق الأول لنادي باريس 13 أتليتيكو الذي يُعتبر فريقاً محلياً مهماً في فرنسا، إذ ينتمي إليه لاعبين أكثر من أي فريق آخر.

أما عمدة الدائرة 13، فقد شكر إنفانتينو على حضور هذه المناسبة وأشار إلى أن ذلك يبعث برسالة قوية: "يُجسِّد بيليه منتخب البرازيل الذي جعلنا نحلم، ولهذا فإنه من المناسب أن نستخدم اسمه في هذا الحي الشعبي في باريس، وهو أمر يسعدنا جداً. سيسمح ملعب بيليه الجديد لهذا النادي بالازدهار لأنه سيستمر بالتطور."

وقال رئيس النادي بيريرا "أحد أعظم اللاعبين في التاريخ منح اسمه إلى ملعب نادي باريس 13 أتليتيكو... لدى مدينة باريس والعمدة مشروع جريء وطموح للنادي سينتهي بتشييد مبنى جديد ومدرجات جديدة وغرف تبديل ملابس جديدة. إنه مشروع مثير سيسمح لنادي باريس 13 أتليتيكو بالاستمرار باللعب في منطقته دون الحاجة للتفاوض مع الأندية الباريسية الأخرى على أرضية اللعب." يُذكر أنه بعد رحيل بيليه في 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، اقترح جياني إنفانتينو أن يقوم كل اتحاد وطني للعبة بتسمية ملعب أو منشأة تدريبية باسم الأسطورة البرازيلية والنجم الراحل في صفوف نادي سانتوس. وهو ما بدأ بالفعل، إذ أصبحت هناك ملاعب تحمل اسمه في كولومبيا وغينيا بيساو والمالديف ورواندا، بالإضافة إلى ملعب مقر FIFA في مدينة زيوريخ.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر افتتاح ملعب بيليه في باريس Previous 01 / 11 Inauguration Stade Pelé 02 / 11 Stade Pele Inauguration 03 / 11 Stade Pele Inauguration 04 / 11 Stade Pele Inauguration 05 / 11 Stade Pele Inauguration 06 / 11 Stade Pele Inauguration 07 / 11 Stade Pele Inauguration 08 / 11 Stade Pele Inauguration 09 / 11 Stade Pele Inauguration 10 / 11 Stade Pele Inauguration 11 / 11 Stade Pele Inauguration Next

وأردف رئيس FIFA قائلاً "كرة القدم توحِّد، وبيليه كان سباقاً في توحيد العالم قبل الجميع. كان أول نجم دولي، وأول أسطورة كروية دولية. ولهذا فعندما رحل عن عالمنا قبل عام ونصف، توجّهتُ بهذا النداء، أن جميع الأطفال في العالم يجب أن يعرفوا ويتذكروا من هو بيليه. ولهذا طلبتُ أن يُطلق اسم بيليه على ملعب أو موقع في كافة أرجاء العالم."

وكان رئيس FIFA قد التقى بيليه ويتذكر دوماً "الابتسامة الرائعة" للاعب البرازيلي حيث قال "يجب أن نستحضر دوماً ما قام به بيليه لكرة القدم، ولهذا رغبتُ بالتواجد هنا اليوم."