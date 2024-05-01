إنفانتينو يلتقي بأعضاء مجلس النواب الأمريكي لوضع الخطوط العريضة لبطولات FIFA

عُقدت الاجتماعات في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن

أكّد رئيس FIFA على أهمية التعاون الوثيق مع الحكومة الفيدرالية

الولايات المتحدة ستستضيف Mundial de FIFA Clubes 25™وستشارك في استضافة كأس العالم FIFA 26™.

اجتمع رئيس FIFA جياني إنفانتينو مع عدد من الأعضاء الرئيسيين في مجلس النواب في الحكومة الفيدرالية الأمريكية في مبنى الكابيتول هيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لوضع الخطوط العريضة لخطط FIFA للبطولات المقبلة التي ستحتضنها الولايات المتحدة.

بدءاً من Mundial de FIFA Clubes 25™التي ستضم بنظامها الجديد 32 نادياً وستقام في صيف 2025، والتي ستعقبها أكبر نسخة لكأس عالم FIFA على الإطلاق في عام 2026 (التي ستستضيفها كندا والمكسيك أيضاً) بمشاركة 48 منتخباً، فإن الولايات المتحدة ستنظم بطولتين عالميتين لكرة القدم في عامين متتاليين.

“وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA: "نجتمع اليوم في واشنطن لضمان توفير أفضل السبل الممكنة لنجاح كأس العالم للأندية FIFA في 2025 وكأس العالم FIFA الأكبر على الإطلاق في 2026، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال تعاون وثيق مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية". وأضاف إنفانتنيو: "كان رائعاً أن نلتقي يعدد من الشخصيات المرموقة وأن نناقش سبل ضمان أن تحقق البطولتان نجاحاً باهراً لأنه، بشكل عام، سيحضر خمسة ملايين شخص لمشاهدة هذين البطولتين العالميتين ونجن يجب أن نكون مستعدين لذلك".

في مستهل الزيارة التي استمرت يومين، شارك رئيس FIFA في اجتماع مائدة مستديرة مع ممثلي منظمة Soccer Caucus وممثلي المدن المضيفة، واستضافه الرؤساء المشاركون دارين لاهوود، وكاثني كاستور، وريك لارسن بحضور النواب بيت أجيلار، وجيك أوشينكلوس، وآندي بار، ورون إستيس، وراندي فينسترا، ودرو فيرجسون، وبريان فيتزباتريك، وبريان فيتزباتريك، وكارلوس جيمينيز، ولانس جودين، وجوش جوتهايمر، وجاريت جريفز، وبراميلا جايابال، ونيك لالوتا، ومورجان لوتريل، وبليك مور، وسيث مولتون، وجيمي بانيتا، وماريا سالازار، وبيث فان دوين، وديفيد فالاداو.

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بعد اجتماع الطاولة المستديرة، عُقدت أيضًا مناقشات منفصلة في الكابيتول هيل مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في مجلس النواب توم إيمر في مكتب رئيس مجلس النواب، وزعيم الديموقراطيين حكيم جيفريز.