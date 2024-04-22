إنفانتينو يتوقع مستقبلاً حافلاً للمغرب بتنظيم البطولات بعد حضور نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات في الرباط

أعرب رئيس FIFA عن "سعادته الكبيرة" بتنظيم هذه الدولة الشمال أفريقية للمزيد من البطولات الهامة

تستضيف البلاد كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ على مدى السنوات الخمس المقبلة وتشارك بتنظيم بطولة كأس العالم FIFA 2030™

سيُمثل أفريقيا في كأس العالم لكرة الصالات 2024 كلٌّ من المغرب الفائز باللقب القاري والمنتخب الأنغولي الوصيف والليبي الحاصل على الميدالية البرونزية

بعد حضوره النهائي المثير لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024، أعرب رئيس FIFA جاني إنفانتينو عن "سعادته الكبيرة" بتنظيم المغرب للمزيد من البطولات الدولية خلال السنوات المقبلة.

وفي نهائي البطولة القارية الذي استضافته العاصمة الرباط يوم الأحد، تغلّب أصحاب الأرض على المنتخب الأنغولي بنتيجة 5-1 ليحصدوا لقبهم الأفريقي الثالث على التوالي ويُعادلوا بذلك الرقم القياسي بعدد مرات التتويج في البطولة.

حضر رئيس FIFA جياني إنفانتينو نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024 Previous 01 / 20 CAF Futsal AFCON Final 02 / 20 CAF Futsal AFCON Final 03 / 20 CAF Futsal AFCON Final 04 / 20 CAF Futsal AFCON Final 05 / 20 CAF Futsal AFCON Final 06 / 20 CAF Futsal AFCON Final 07 / 20 CAF Futsal AFCON Final 08 / 20 CAF Futsal AFCON Final 09 / 20 CAF Futsal AFCON Final 10 / 20 CAF Futsal AFCON Final 11 / 20 CAF Futsal AFCON Final 12 / 20 CAF Futsal AFCON Final 13 / 20 CAF Futsal AFCON Final 14 / 20 CAF Futsal AFCON Final 15 / 20 CAF Futsal AFCON Final 16 / 20 CAF Futsal AFCON Final 17 / 20 CAF Futsal AFCON Final 18 / 20 CAF Futsal AFCON Final 19 / 20 CAF Futsal AFCON Final 20 / 20 CAF Futsal AFCON Final Next

وتُعتبر البطولة الأحدث من سلسلة بطولات سيكون للمملكة شرف تنظيمها في الفترة المقبلة، إذ ستُعقد بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ في المغرب بشكل سنوي بين عامي 2025 و2029، بينما تنظِّم البلاد كأس الأمم الأفريقية العام المقبل، أما الحدث الأبرز فسيكون التشارك باستضافة منافسات بطولة كأس العالم FIFA 2030™ مع إسبانيا والبرتغال شريطة نجاح هذا الملف الثلاثي في عملية تقديم ملفات الترشُّح وتأكيد مؤتمر FIFA لهذا القرار في وقت لاحق من العام الحالي.

“وإثر متابعته للمباراة النهائية رفقة باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ونائب رئيس FIFA، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قال إنفانتينو: "إني سعيدٌ جداً بالتواجد مجدداً في المغرب، وهذه المرة لحضور نهائي (بطولة) كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2024، فأنا أشعر أني في بلد يعيش ويتنفس روح كرة القدم. لطالما كان هذا البلد الشغوف بكرة القدم مستضيفاً رائعاً لمختلف البطولات، بما فيها هذه البطولة، وها هو يتطلّع لعام 2030. إني بغاية الحماس لما ينتظرنا".

وقد حددت البطولة هوية المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى منافسات كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™ التي ستدور منافساتها في أوزبكستان بين 14 سبتمبر/أيلول و6 أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

“وأردف إنفانتينو بعد مراسم التتويج في العاصمة المغربية: "تهانينا للمنتخب المغربي على الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقي لكرة الصالات 2024، الذي سينضمّ إليه كل من المنتخب الأنغولي الوصيف والليبي الحاصل على الميدالية البرونزية بتمثيل أفريقيا في (بطولة) كأس العالم لكرة الصالات 2024 في أوزبكستان.