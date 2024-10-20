رئيس FIFA يؤكد أن نادي إنتر ميامي بات قادراً على كتابة تاريخه الخاص على الصعيد العالمي بعد تأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

أثنى السيد جياني إنفانتينو على الأداء الاستثنائي الذي قدمه نادي إنتر ميامي خلال موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم والذي حقق فيه رقماً قياسياً جديداً، وذلك بعد متابعته لمباراتهم الختامية

إن استضافة بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستساهم في جعل كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في أمريكا الشمالية

يقول خورخي ماس، الشريك المؤسس لنادي إنتر ميامي إنهم لطالما حلموا بأن يكونوا نادياً عالمياً

هنأ السيد جياني إنفانتينو رئيس FIFA نادي إنتر ميامي على تأهله إلى النسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تشهد مشاركة 32 فريقاً، مؤكداً أن النادي بات بإمكانه الآن أن يكتب تاريخه على الصعيد العالمي. ستُقام البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية ابتداءً من يوم الأحد 15 يونيو\حزيران وحتى يوم الأحد 13 يوليو\تموز لعام 2025، وقد صرّح السيد إنفانتينو بأن هذا الحدث، إلى جانب استضافة كأس العالم FIFA 26™، سيساعد على جعل كرة القدم الرياضة الأولى في أمريكا الشمالية.

حضر السيد إنفانتينو المباراة الختامية لنادي إنتر ميامي في موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم ضد فريق نيو إنجلاند ريفوليوشن على ملعب تشيس بمدينة فورت لودردال، وأعلن شخصياً عن تأهل الفريق خلال الاحتفالية التي أقيمت على أرضية الملعب عقب نهاية اللقاء. فاز فريق إنتر ميامي بنتيجة ستة أهداف مقابل هدفين، بفضل ثلاثية متأخرة سجلها قائدهم الفائز بكأس العالم FIFA ™ ليونيل ميسي.

"لقد كانت لحظة استثنائية حقاً أن أتمكن من إخبار جماهير نادي إنتر ميامي، الذي قدم موسماً استثنائياً وحقق رقماً قياسياً في عدد النقاط، بصورة مباشرة، تأهلهم إلى كأس العالم للأندية FIFA، هكذا صرح رئيس FIFA، الذي هنأ ملاك النادي خورخي ماس، وخوسيه ماس، وديفيد بيكهام. "لقد صاروا رسمياً من أفضل 32 نادياً في العالم، وذلك بعد سنوات قليلة فقط من تأسيسهم. وبذلك، بات بإمكانهم أن يسطروا أسماءهم بأحرف من نور على خارطة كرة القدم العالمية."

وأصبح نادي إنتر ميامي هو النادي ما قبل الأخير الذي يحجز مقعداً ضمن منافسات البطولة في نسختها الجديدة بعد إحراز لقب "درع المشجعين" بالدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024، حيث أتى التتويج بعد التأكد من أنه أفضل فريق في موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم. حقق الفريق خلال مشواره أداءً متميزاً ومتسقاً على مدار 34 مباراة، مما أهله لحصد الدرع قبل جولتين من نهاية الموسم حيث اختتم الفريق موسمه بتحقيق رقم قياسي جديد برصيد 74 نقطة.

سيفتتح نادي إنتر ميامي بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، وهي البطولة العالمية للأندية الأكثر شمولاً واستحقاقاً، بصفته الفريق المضيف حيث سيخوض المباراة الافتتاحية على أرضه في مدينة ميامي بملعب هارد روك.

"تمثل هذه المناسبة حدثاً بالغ الأهمية لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالنظر إلى استضافة البلاد لبطولة كأس العالم FIFA في عام 1994، وتنظيمها لنسخة كأس العالم FIFA القادمة في عام 2026، فضلاً عن انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم وتطور الأندية المحلية، واليوم تستضيف الولايات المتحدة نخبة الأندية والمنتخبات الوطنية من مختلف أنحاء العالم. إن حضورنا في هذه البطولة هو تأكيد على التزامنا الدائم بتطوير كرة القدم،" هكذا صرح الرئيس إنفانتينو.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال إعلان بطولة كأس العالم للأندية في ميامي Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 02 / 12 FIFA President Gianni Infantino arrives for the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 03 / 12 FIFA President Gianni Infantino attends the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 04 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches the MLS match Inter Miami CF v New England Revolution 05 / 12 FIFA President Gianni Infantino watches Inter Miami CF co-owner David Beckham speaking 06 / 12 FIFA President Gianni Infantino shakes hands with Inter Miami CF forward Lionel Messi 07 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks alongside Inter Miami CF co-owner Jorge Mas 08 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF forward Luis Suárez 09 / 12 FIFA President Gianni Infantino speaks 10 / 12 FIFA President Gianni Infantino congratulates Inter Miami CF midfielder Benjamin Cremaschi 11 / 12 FIFA President Gianni Infantino poses for a selfie 12 / 12 FIFA President Gianni Infantino applauds Next

"لدى FIFA مكاتب خاصة به أيضاً هنا في ميامي، ونحن هنا لإحداث تأثير، لإحداث فرق. نحن هنا لنُحدث تحولاً في هذا البلد، بدعم من الأندية والشخصيات الرياضية البارزة من أمثال القائمين على شؤون كرة القدم هنا في ميامي مع نادي إنتر ميامي. سنجعل كرة القدم الرياضة الأولى في أمريكا الشمالية، كما هي الحال في جميع أنحاء العالم"، هكذا صرح السيد إنفانتينو، الذي أضاف أنّه كان من دواعي "سروره البالغ" مقابلة ليونيل ميسي بعد المباراة.

قال خورحي ماس: "منذ اليوم الأول، حلمنا بأن يكون إنتر ميامي نادياً عالمياً". "لقد باتت علامتنا التجارية معروفة على الصعيد العالمي، غير أنني أرى أن تتويج أحلامنا وإثبات صحتها يكمن في (التأهل) إلى [كأس العالم للأندية]، لكي نُصنف ضمن أفضل 32 فريقاً في العالم، ولنتنافس مع نخبة الأندية العالمية، والأهم من ذلك، أن يشهد العالم عياناً من نحن وماذا يمكن أن يحقق فريق إنتر ميامي عندما يضع نصب عينيه تحقيق أحلامه."