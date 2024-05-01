رئيس FIFA يلتقي أعضاء من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين

جرت الاجتماعات خلال زيارة استمرت يومين قام بها جياني إنفانتينو للعاصمة الأمريكية واشنطن

الولايات المتحدة ستستضيف Mundial de FIFA Clubes 25™ وستشارك في تنظيم كأس العالم FIFA 26™.

ركزت المباحثات على أهمية الحفاظ على تعاون مستمر بخصوص القضايا المهمة

شارك جياني إنفانتينو رئيس FIFA في اجتماعات مع أعضاء من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي الأمريكيتين في إطار زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن استمرت يومين.

التقى وفد FIFA مع وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس ومسؤولين آخرين في الوزارة قبل أن يحضر اجتماعًا في وزارة الحارجية الأمريكية مع نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإدارة والموارد ريتشارد فيرما ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية.

“وقال رئيس FIFA: "تتزايد شعبية كرة القدم في الولايات المتحدة وهي الرياضة الأولى في العالم، ومن خلال جلب كأس العالم للأندية FIFA بنظامها الموسع وكأس العالم FIFA الأكبر على الإطلاق إلى البلاد في عامي 2025 و2026 على التوالي، فنحن متحمسون لأن نكون جزءاً من قصة نجاح هائلة".

وأضاف: "نجري عدداً من الاجتماعات لأننا ترغب في عقد شراكة بناءة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية، ونؤكد على ضرورة دعمها لأن هذه البطولات توفر فرصة عظيمة للولايات المتحدة لتظهر للعالم ما يمكننا القيام به وأنها بلد يرحب بجميع مشجعي كرة القدم". وقد أتاحت الاجتماعات الفرصة لـ FIFA لاستعراض البطولتين العالميتين التي من المقرر أن تستضيفها أو تشارك في استضافتها الولايات المتحدة في السنوات المقبلة، وهي كأس العالم للأندية الجديدة التي تضم 32 فريقاً وستقام في صيف 2025، تليها أكبر نسخة لكأس عالم FIFA على الإطلاق في 2026 (تنظيم مشترك مع كندا والمكسيك) بمشاركة 48 منتخباً.