الجولة التفقدية للمدن البرازيلية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ تستعرض البنية التحتية والحماس الذي أظهره جميع المرشحين

زارَ الفريق الفني 12 مدينة برازيلية مرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

انطلقت الجولة التفقدية من 25 سبتمبر/أيلول وحتى 11 أكتوبر/تشرين الأول، وخلال تلك الفترة عملت على تقييم الملاعب ووسائل النقل والمطارات والبنية التحتية التقنية

أظهرت عملية الاختيار التنافسية جودة البنية التحتية والتزام المترشحين بتطوير كرة القدم للسيدات في المنطقة

ما زالت عملية اختيار المدن المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ قيد التنفيذ، حيث أنهى فريق فني بقيادة ريانون مارتن، مديرة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، جولة تفقدية في 12 مدينة مرشحة.

انطلق الفريق في جولة تفقدية في جميع أنحاء البرازيل بداية من 25 سبتمبر/أيلول، واختتم الجولة في 11 أكتوبر/تشرين الأول بزيارة إلى ملعب "أرينا فونتي نوفا" في مدينة سالفادور - إحدى المدن المرشحة التي تأمل أن تُصبح ضمن الملاعب الثمانية التي ستستضيف البطولة.

عملَ خبراء FIFA على تقييم الملاعب وإدارة هذه الملاعب والتكنولوجيا المستخدمة وإصدار التذاكر والضيافة والبنية التحتية التقنية ووسائل النقل والمطارات، فضلاً عن التزام المُدن المرشحة بإحداث تأثير إيجابي على كرة القدم للسيدات وتطويرها.

جولة تفقدية للمدن المستضيفة لكأس العالم للسيدات البرازيل 2027™ Previous 01 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 02 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 03 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 04 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 05 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 06 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 07 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 08 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 09 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 10 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 11 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 12 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 13 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 14 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 15 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 16 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 17 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 18 / 23 FIFA Stadium Inspections Brazil - FWWC27 19 / 23 Inspection visit to Estádio do Maracanã. Photo: Rafael Ribeiro/CBF 20 / 23 Group picture during the stadium visit as part of an inspection tour in Recife 21 / 23 Stadium visit as part of an inspection tour in Recife 22 / 23 Stadium visit as part of an inspection tour in Salvador 23 / 23 Stadium visit as part of an inspection tour in Salvador Next

اُستقبل فريق FIFA من قبل ممثلي الحكومات المحلية وحكومات الولايات واتحادات كرة القدم وسلطات الملاعب في كل مدينة من المدن المرشحة. وقد أتيحت الفرصة لهذه المنظمات لعرض البنية التحتية الحالية في ملاعب المدن والمناطق المرشحة كي تكون وجهات سياحية للجماهير، فضلاً عن معلومات حول مشاركة أندية كرة القدم للسيدات المحلية في الدوريات المحلية البرازيلية.

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وعضو مجلس FIFA، إيدنالدو رودريجيز: "خلال الأسابيع القليلة الماضية، قدَّمت البرازيل 12 ملعباً في 12 مدينة مختلفة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027. كما يسرني للغاية أن أعلن أن الجولة التفقدية أدت مهمتها بكل سلاسة".

وأضاف "أود مرة أخرى أن أشكر الاتحادات المحلية وممثلي الحكومة على وقتهم والتزامهم نحو عملية الاختيار التنافسية هذه. وسنواصل العمل مع FIFA للوفاء معاً بجميع المتطلبات ولضمان أن يكون كأس العالم للسيدات FIFA 2027 هو الأكثر نجاحاً على الإطلاق".

زار فريق FIFA مُدن بيليم وبيلو هوريزونتي وبرازيليا وكويابا وفورتاليزا وماناوس وناتال وبورتو أليغري وريسيفي وريو دي جانيرو وسالفادور وساو باولو.

صرّح أثيرسون مازولي، السكرتير الوطني لكرة القدم والدفاع عن حقوق المشجعين في وزارة الرياضة البرازيلية: "لقد بذلت كل مدينة من المُدن المرشحة كل جهدٍ لإظهار قدرتها على استضافة البطولة، ونحن واثقون من أن المرافق المُتوفرة ستكون على مستوى المعايير المطلوبة من قبل FIFA، مع بعض التعديلات الطفيفة. كما أن مُعظم هذه المُدن استضافت كأس العالم FIFA 2014، والملعب الوحيد الذي لم يستضيف البطولة دائماً ما يستضيف مباريات كبيرة".

وأردف قائلاً "ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام متابعة زيارة فريق FIFA ومعرفة كيفية تحليلهم للتفاصيل بعناية: من حالة الملعب والمدرجات وغرف تغيير الملابس، إلى كيفية وصول المشجعين وحركة الأشخاص داخل الملاعب وخارجها. وتنتظر وزارة الرياضة هذا الإعلان بفارغ الصبر، مع العلم أن ثماني مدن على الأقل من أصل 12 مدينة زارها فريق FIFA ستحظى بشرف استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027، ونحن على أهبة الاستعداد للتضافر لتقديم أفضل بطولة في التاريخ".

ستنطلق جولة تفقدية أخرى تُركز على تقييم مرافق التدريب وفنادق المنتخبات في نوفمبر/تشرين الثاني، هذا وسيكون الإعلان النهائي الذي يؤكد القائمة النهائية للمدن المستضيفة التي وقعَ الاختيار عليها مطلع عام 2025.

المُدن والملاعب المُرشحة:

● بيليم: إستاديو مانغيراو

● بيلو هوريزونتي: إستاديو مينيراو

● برازيليا: إستاديو ناسيونال

● كويابا: أرينا بانتانال

● فورتاليزا: أرينا كاستيلاو

● ماناوس: أرينا دا أمازونيا

● ناتال: أرينا داس دوناس

● بورتو أليغري: إستاديو بيرا-ريو

● ريسيفي: أرينا دي بيرنامبوكو

● ريو دي جانيرو: إستاديو ماراكانا

● سالفادور: أرينا فونتي نوفا