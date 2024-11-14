انطلاق مرحلة البيع المسبقة لأصحاب بطاقات Visa للأدوار الختامية من بطولة كأس القارات للأندية FIFA 2024™

يمكن لأصحاب بطاقات Visa شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets بدءاً من منتصف يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني (بتوقيت الدوحة)

تنطلق مرحلة البيع لأصحاب كافة البطاقات الأخرى في 21 نوفمبر/تشرين الثاني

تأهل باتشوكا المكسيكي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني إلى البطولة التي تستضيفها قطر

بفضل فرصة حصرية تتيحها Visa، الشريك العالمي لـFIFA، ستكون الفرصة متاحة أمام الجماهير حول العالم لشراء تذاكر مباريات الأدوار الختامية من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™.

بعد أيام قليلة من إعلان FIFA استضافة استاد 974 واستاد لوسيل في قطر للمباريات الثلاث الأخيرة من البطولة السنوية التي تشهد تتويج أفضل نادٍ في العالم، يفتح FIFA المجال أمام أصحاب بطاقات Visa ليكونوا أول من يحجز تذاكر البطولة التي شهدت تأهل باتشوكا المكسيكي والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، والذين سينضمّ إليهم بطل كأس ليبرتادوريس من أمريكا الجنوبية.

هذا وتُعتبر بطولة كأس القارات للأندية FIFA™ منصة لإبراز السحر الكروي الذي تزخر به أفضل أندية كرة القدم من كل قارة، حيث تتيح فرصة التنافس سنوياً على الساحة العالمية لأبطال جميع الاتحادات القارية الستة، كما تنطوي على فرصة مثالية لتطوير وتعزيز المنافسات الرياضية على الصعيد العالمي - قبل مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™بنظامها الجديد، والتي ستقام كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2025.

تنطلق مرحلة البيع المستبقة هذه والخاصة بأصحاب تذاكر Visa في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، وتستمر لسبعة أيام. ومن ثم ستصبح التذاكر متاحة لكافة الجماهير بدءاً من 21 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى ختام البطولة بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، عندما سيتم تتويج الفائز على العرش العالمي في استاد لوسيل، والذي يتزامن مع ذكرى سنتين على استضافة هذا الملعب المذهل للنهائي الأروع بتاريخ بطولة كأس العالم FIFA™.

ويمكن لعشاق المستديرة الساحرة من الآن التسجيل للحصول على تذاكر كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™ المقدمة من أرامكو قبل انطلاق مرحلة البيع العامة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك عبر هذا الرابط.

شراء التذاكر

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بفضل Visa، شريك FIFA العالمي، يمنح FIFA فرصة حصرية أمام حاملي بطاقات Visa للحصول على تذاكر البطولة عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/tickets خلال فترة بيع مسبقة تبدأ بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني (منتصف اليوم بالتوقيت المحلي في الدوحة| 10 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا) وحتى تاريخ 20 نوفمبر/تشرين الثاني (الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي في الدوحة |3 بعد الظهر بتوقيت وسط أوروبا). وستكون بطاقات Visa هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية.

مرحلة البيع التالية

بعد انتهاء مرحلة البيع الحصرية بأصحاب بطاقات Visa، تنطلق مرحلة البيع العامة، ستتوفر التذاكر عبر موقع fifa.com/tickets بدءاً من تاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.