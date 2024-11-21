طرح تذاكر مباريات المراحل الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™

تستضيف قطر البطولة بين 11 و18 ديسمبر/كانون الأول، وتُختتم بتتويج أفضل نادٍ على العرش الكروي العالمي بلقاء يجمع بين ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع أحد الأندية الثلاثة الأخرى المتأهلة للمراحل النهائية، وهي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي المتوّج على عرش دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس الذي لم تُعرف هويته بعد. يُذكر أن استاد 974 سيستضيف المباراتين المؤهلتين إلى موقعة الحسم التي تجري على استاد لوسيل تزامناً مع ذكرى مرور سنتين على النهائي التاريخي لبطولة كأس العالم قطر FIFA ٢٠٢٢™. مع العلم أن الملعبين مجهّزين لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتوافر فيهما عدة خيارات للجلوس تناسب مختلف الاحتياجات.