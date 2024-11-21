طرح تذاكر مباريات المراحل الأخيرة من بطولة كأس القارات للأندية FIFA قطر 2024™

تنطلق اليوم مبيعات تذاكر بطولة كأس القارات للأندية قطر 2024 FIFA™
يُمكن لعموم المشجعين شراء التذاكر بدءاً من الثالثة ظهراً بتوقيت الدوحة يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني
التذاكر متاحة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets
بدءاً من اليوم، سيكون متاحاً أمام جماهير كرة القدم حول العالم شراء تذاكر بطولة كأس القارات للأندية قطر 2024 FIFA™ المقدّمة من أرامكو عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.
تستضيف قطر البطولة بين 11 و18 ديسمبر/كانون الأول، وتُختتم بتتويج أفضل نادٍ على العرش الكروي العالمي بلقاء يجمع بين ريال مدريد حامل لقب دوري أبطال أوروبا مع أحد الأندية الثلاثة الأخرى المتأهلة للمراحل النهائية، وهي الأهلي المصري حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، وباتشوكا المكسيكي المتوّج على عرش دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، والفائز بلقب كأس ليبرتادوريس الذي لم تُعرف هويته بعد. يُذكر أن استاد 974 سيستضيف المباراتين المؤهلتين إلى موقعة الحسم التي تجري على استاد لوسيل تزامناً مع ذكرى مرور سنتين على النهائي التاريخي لبطولة كأس العالم قطر FIFA ٢٠٢٢™. مع العلم أن الملعبين مجهّزين لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتوافر فيهما عدة خيارات للجلوس تناسب مختلف الاحتياجات.
وقد سبق انطلاق مرحلة البيع هذه مرحلة خاصة بأصحاب بطاقات Visa، وشهدت تصدّر الجماهير من مصر وقطر والهند والمملكة العربية السعودية والأردن قائمة الإقبال على شراء التذاكر.
تتوافر تذاكر بطولة كأس القارات للأندية قطر 2024 FIFA™ حصراً على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. ويُمكن التعرّف أدناه على فئات التذاكر:
ديربي الأمريكتين FIFA وكأس التحدي FIFA قطر 2024 (استاد 974)
الفئة 1: 150 ريالاً قطرياً الفئة 2: 70 ريالاً قطرياً الفئة 3 وتذاكر الاحتياجات الخاصة: 40 ريالاً قطرياً
نهائي كأس القارات للأندية FIFA™ (استاد لوسيل)
الفئة 1: 1000 ريال قطري الفئة 2: 600 ريال قطري الفئة 3 وتذاكر الاحتياجات الخاصة: 200 ريال قطري
يُسمح لكل شخص بشراء حد أقصى يبلغ ست (6) تذاكر. وستُتاح منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل عن منصة إعادة بيع التذاكر لاحقاً. ونُذكِّر الجماهير بأن عليهم شراء التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي حصراً لتجنب الوقوع في فخ شراء تذاكر غير صالحة أو مزورة.