طرح تذاكر مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™ للبيع يوم الخميس

أُجريت قرعة البطولة في بوغوتا يوم الأربعاء

أوقعت القرعة كولومبيا البلد المضيف في المجموعة الأولى برفقة استراليا والكاميرون والمكسيك

تبدأ فترة البيع المسبق لحاملي بطاقات VISA الخميس المقبل ما يتيح لهم فرصة حصرية للحصول على تذاكر المباراة

أجريت قرعة النسخة الحادية عشرة لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة في بوغوتا يوم الأربعاء، حيث احتضنت قاعة 74 Centro de Eventos في العاصمة الكولومبية الفعالية التي شهدت تعرف المنتخبات المشاركة في البطولة على مواجهات دور المجموعات والمسارات اللاحقة.

ولأول مرة سيتنافس 24 منتخباً في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة وستقام مباريات البطولة البالغ عددها 52 مباراة في أربعة ملاعب في ثلاث مدن هي بوغوتا وكالي وميديين في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول.

وقد أسفرت القرعة التي أدارها مدير البطولات في FIFA، خايمي يارزا، بمساعدة اثنتين من عظماء كرة القدم النسائية، وهما ليندسي تاربلي لاعبة الولايات المتحدة السابقة وناتاليا جايتان الكولومبية، عن مجموعات مثيرة.

ومن بين أبرز نتائج القرعة وقوع البلد المنظمة للبطولة كولومبيا في المجموعة الأولى برفقة استراليا والكاميرون والمكسيك.

كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا ™2024 FIFA - القرعة الرسمية Previous 01 / 09 A view of the draw results during the during the group draw for the FIFA U-20 Women's World Cup Colombia 2024 02 / 09 2156216431 03 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 04 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 05 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 06 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 07 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 08 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw 09 / 09 FIFA U20 Womens' World Cup Colombia 2024 - Official Draw Next

من جهتها أشارت جايتان إلى أن المجموعة الأولى ستثير اهتمام الجماهير في جميع أنحاء كولومبيا، قائلةً: "أعتقد أنها مجموعة جيدة وآمل أن يشاركني البروفيسور بانياغوا [مدرب كولومبيا كارلوس بانياغوا] الرأي. ستكون مباراة افتتاحية رائعة ضد أستراليا، لدينا وافد جديد في المجموعة [الكاميرون] والمكسيك التي قدمت أداءً جيداً للغاية في السنوات الأخيرة، لذا فهي مجموعة مثيرة".

على الجانب الآخر، ستسهل إسبانيا حملة الدفاع عن لقبها في المجموعة الثالثة، حيث ستلعب البلد المتوجة بكأس العالم للسيدات FIFA في أستراليا ونيوزيلندا بعد عام واحد فقط من فوزها بكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة، في مجموعة تضم الولايات المتحدة وباراغواي والمغرب.

يمكن الاطلاع على جدول مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™ هنا.

قرعة كأس العالم تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ | رئيس FIFA جياني إنفانتينو 02:44

ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو رسالة بالفيديو إلى الضيوف وممثلي وسائل الإعلام الحاضرين في حفل إجراء القرعة.

وقال إنفانتينو: "لا أرى هناك بلد يمكنها أن تحتضن هذه البطولة أفضل من كولومبيا؛ فهي ستنظم إحدى بطولات FIFA للسيدات لأول مرة وستوفر بيئة مثالية لهذه البطولة المثيرة. لقد لمست حماس وشغف المشجعين الكولومبيين عدة مرات، وكان آخرها في كأس العالم للسيدات FIFA العام الماضي، وخاصة في مباراة ربع النهائي في سيدني حيث شعرت وكأن كولومبيا تلعب على أرضها. أنا على يقين أن الأجواء ستكون مثيرة ورائعة في المدن المضيفة بوغوتا وكالي وميديين وكذلك مختلف الأنحاء البلاد".

بفضل شركة Visa، شريك FIFA العالمي، يُقدّم FIFA لحاملي بطاقات Visa فرصة حصرية للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™مبكراً عبرFIFA.com/tickets وستكون بطاقات Visa هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية.

تبدأ فترة البيع الحصرية لحاملي بطاقات VISA الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت وسط أوروبا) يوم الخميس 6 يونيو/حزيران حيث تتوفر تذاكر جميع المباريات الـ 52، بما في ذلك المباراة الافتتاحية التي تجمع بين كولومبيا وأستراليا، والمباراتين الثانية والثالثة في المجموعة الأولى ضد الكاميرون والمكسيك على التوالي، والمباراة النهائية.

ستتوفر جميع تذاكر المباريات الفردية وباقات الاستاد في دور المجموعات وباقات الاستاد التي تشمل جميع مباريات دور المجموعات ومباريات الأدوار الإقصائية خلال فترة البيع المسبق لحاملي بطاقات VISA. سيحصل المشجعون على خصم 20٪ عند شراء باقات الاستاد، ما يضمن حصولهم على فرصة مشاهدة المزيد من نجوم المستقبل في كرة القدم النسائية بسعر أقل.

ستبدأ مرحلة بيع التذاكر الرئيسية يوم الخميس 13 يونيو/حزيران وستظل مفتوحة حتى المباراة النهائية.

سيتم تغطية البطولة بما في ذلك آخر الأخبار ومقاطع الفيديو على FIFA.com.

نتائج قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA كولومبيا 2024™

المجموعة الأولى: كولومبيا، استراليا، الكاميرون، المكسيك

المجموعة الثانية: فرنسا، كندا، البرازيل، فيجي

المجموعة الثالثة: إسبانيا، الولايات المتحدة، باراجواي، المغرب

المجموعة الرابعة: ألمانيا، فنزويلا، نيجيريا، كوريا الجنوبية

المجموعة الخامسة: اليابان، نيوزيلندا، غانا، النمسا