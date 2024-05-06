ريفر بلايت يتطلّع لحصد تذكرة التأهل رقم 27 لبطولة Mundial de Clubes™

بوسع عملاق كرة القدم الأرجنتينية ريفر بلايت حجز بطاقة التأهل إذا فاز خارج أرضه على ناسيونال

لا تزال إمكانية التأهل متاحة أمام بوكا جونيورز، ولكن عليه الانتظار

انتصفت منافسات دور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس

بإمكان بطل أمريكا الجنوبية أربع مرات وعملاق كرة القدم الأرجنتينية، أتليتيكو ريفر بلايت (الأرجنتين)، اقتناص بطاقة التأهل إلى النسخة الأولى من بطولة ™Mundial de Clubes FIFA 25 (كأس العالم للأندية FIFA 2025™) في حال فاز بموقعته المقبلة ضمن كوبا ليبرتادوريس خارج أرضه أمام كلوب ناسيونال دي فوتبول (أوروغواي) بتاريخ 7 مايو/أيار. ومن شأن فوز نادي ميليوناريس أن يضمن له بلوغ البطولة العالمية عبر مسار التصنيف، وليكون أول فريق غير برازيلي من أمريكا الجنوبية يحجز تذكرة العبور للبطولة الجديدة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 نادياً. في هذه الأثناء، ستكون عيون لاعبي وعشاق غريمه التقليدي أتليتيكو بوكا جونيورز (الأرجنتين) شاخصة على نتيجة المباراة، بالنظر إلى أنه لا يخوض منافسات كوبا ليبرتادوريس هذا الموسم، بينما فرصه قوية بنيل إحدى البطاقتين المخصصتين لمسار التصنيف القاري. يُذكر أن الأندية البرازيلية هيمنت على منافسات النسخ الأخيرة من بطولة كوبا ليبرتادوريس، إذ تربّعت أندية بالميراس وفلامينغو وفلومينيسي على عرش الأندية القاري في النسخ الثالث الأخيرة وبالتالي حجزت بطاقة العبور لكأس العالم للأندية FIFA، وسينضم إليها النادي الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس هذا العام، بالإضافة إلى فريقين آخرين عبر مسار التصنيف الذي يتم احتساب نقاطه على امتداد أربعة مواسم. ولكن في حال فاز أي من هذه الأندية الثلاثة بلقب الموسم الحالي، سيتم تخصيص بطاقة ثالثة عبر مسار التصنيف لنادٍ غير برازيلي. وقد انتصفت منافسات دور المجموعات في كوبا ليبرتادوريس، ولا تزال الفرصة متاحة، وإن نظرياً، أمام 32 فريقاً لنيل اللقب القاري، مع العلم أن عدة أندية هي على وشك الإقصاء خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتتصدر السباق حالياً أندية ريفر بلايت (76 نقطة)، وبوكا جونيورز الذي سبق وفاز بلقب أمريكا الجنوبية ست مرات (71 نقطة)، وكلوب أوليمبيا (باراغواي) الذي حصد لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات (57 نقطة)، مع العلم أنه لا يزال بإمكان هذه الفرق حصد 40 نقطة إضافية (12 من خلال التقدم في أدوار البطولة و28 عبر نتائج المباريات). وتلي هذه الأندية الثلاثة فرق ناسيونال (49 نقطة)، وإنديبيندينتي ديل فال (الإكوادور - 45 نقطة)، وكلوب سيرو بورتينو (باراغواي - 44 نقطة)، وبرشلونة (الإكوادور - 42 نقطة)، وكلوب بوليفار (بوليفيا - 36 نقطة)، وإستوديانتيس (الأرجنتين - 34 نقطة)، وتاليريس (الأرجنتين - 34 نقطة)، وذا سترونغست (بوليفيا - 34 نقطة)، وكلوب ليبرتاد (باراغواي - 33 نقطة). مع التنويه إلى أن نادي أوليمبيا، وكما هو الحال بالنسبة إلى بوكا جونيورز، لا يُشارك في البطولة القارية هذا الموسم. وفي حال تمكّن ريفر بلايت، بقيادة مدربه المخضرم مارتن ديميكليس، من التغلّب على ناسيونال (الذي حصد بدوره لقب كوبا ليبرتادوريس ثلاث مرات)، في منافسات المجموعة الثامنة، فإنه سيحصل على ست نقاط إضافية (3 نقاط من الفوز و3 نقاط من بلوغ الدور التالي)، وهو ما يجعله يضمن احتلال أحد المركزين الأولين في قائمة التصنيف. مع العلم أن ريفر بلايت سبق واعتلى منصة تتويج كأس الإنتركونتيننتال عام 1986، وبلغ نهائي كأس العالم للأندية FIFA عام 2015™.