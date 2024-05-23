فتح باب التسجيل لبرنامج المتطوعين لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

سيدعم المسابقة حوالي 800 متطوّع

يلعب المتطوعون دوراً رئيسياً في كل بطولة من بطولات FIFA

يُمكن للأفراد المهتمين التقديم عبر موقع volunteer.fifa.com

فتح FIFA عملية التسجيل لبرنامج المتطوعين لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، وهي البطولة التي ستقام في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول.

وسيقدّم حوالي 800 متطوع الدعم لـ20 مجالاً وظيفياً في حوالي 30 دوراً خلال المسابقة، التي ستُقام في بوغوتا وكالي وميديلين، ولأول مرة ستضم 24 منتخباً مشاركاً.

يجب على من يرغب بالتقديم أن يكون مقيماً في كولومبيا وأن يبلغ من العمر 18 عاماً أو أكثر وقت تقديم الطلب. لا توجد قيود على الجنسيات، ولكن يجب على المتقدمين التقديم يوم الأحد 2 يونيو/حزيران أو قبله.

برنامج FIFA للمتطوعين في كأس العالم تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ 01:03

يلعب المتطوعون دوراً رئيسياً في بطولات FIFA، ليس فقط من حيث وظائفهم المحددة، ولكن أيضاً في دورهم كسفراء للبلد الذي يمثلونه ويعد المتطوعون مثالاً رائعاً لكيفية جمع كرة القدم العالم معاً. يُعد العمل التطوعي في إحدى بطولات FIFA تجربة لا تُنسى وفرصة عظيمة. كانت تلك تجربة الشاب النيجيري سولومون أوغبا، الذي تطوّع قبل عامين في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة الهند 2022 FIFA™. كان أوغبا يعيش في الهند لفترة أربع سنوات عندما تقدّم بطلب للمشاركة في البطولة والتي شهدت احتلال كولومبيا المركز الثاني أمام أسبانيا وقال لـFIFA "العمل كمتطوّع في بطولة مثل هذه، يؤدي إلى تطوير مهارات التعاون والتواصل. لقد رأيت متطوعين أصغر سناً يسعون جاهدين لتطوير هذه المهارات. إنها فرصة لا تتكرّر إلا مرة واحدة في العمر."

ستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها كولومبيا إحدى بطولات FIFA، بعد تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في 2011 وكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ في 2016. لا يُشترط وجود خبرة تطوعية سابقة للتقديم. ستكون مهارات اللغة الإنجليزية ذات قيمة عالية، ولكن سيتم النظر في جميع الطلبات.