باتشوكا يتأهل لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بفوز كبير

فاز باتشوكا على كولومبوس كرو بنتيجة 3-0 في نهائي كأس أبطال Concacaf لعام 2024

تأهل الفريق المكسيكي إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ وكأس الإنتركونتيننتال 2024 FIFA™

غييرمو ألمادا "إنه أحد أكبر الأهداف التي يمكن أن يرسمها أي لاعب أو مدرب"

توّج باتشوكا بطلاً لكأس أبطال Concacaf لعام 2024 بعد فوزه على كولومبوس كرو على أرضه بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب هيدالغو يوم 1 يونيو/حزيران 2024. وبهذا الانتصار، انضم باتشوكا إلى ليون ومونتيري وسياتل ساوندرز كفرق Concacaf الأربعة التي ستشارك في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA™، والتي ستقام في الفترة من 15 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز 2025. كما حجز مقعداً له في كأس الإنتركونتيننتال 2024 FIFA™.

وبالإضافة إلى فرحة التتويج، من المستحيل ألا يبتسم أبطال الليلة عندما يُسألون عن كأس العالم للأندية FIFA™. وفي هذا الصدد، علّق مدرب باتشوكا غييرمو ألمادا قائلاً "لقد قمنا بعمل جيد، وبذل اللاعبون كل ما في وسعهم في ظروف رائعة، وبفريق شاب للغاية، مع عدد من المزايا التي يمكنني أن أقضي وقتاً طويلاً في سردها والحديث عنها. وهذا ما يمنحنا الفرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية [الجديدة]، وهو أحد أكبر الأهداف التي يمكن أن يرسمها أي لاعب أو مدرب." وأضاف قائلاً "سنمثّل المكسيك ونأمل أن نفعل ذلك بشرف، على الرغم من أنه لا يزال هناك وقت طويل للمشاركة، لكنه تحدٍ مهم للغاية بالنسبة لنا جميعاً."

هذا [الفوز] يمنحنا الفرصة للمشاركة في كأس العالم للأندية الجديدة، وهو أحد أكبر الأهداف التي يمكن أن يرسمها أي لاعب أو مدرب. غييرمو ألمادا مدرب باتشوكا

من جهته، قال الكابتن غوستافو كابرال "كان هدفنا أن نصبح أبطالاً، لتفتح لنا أبواب كأس العالم للأندية. لقد كان ذلك بمثابة حلم [تحقّق]." وتابع بالقول "لقد حقّقنا اليوم هدفنا المتمثّل في الفوز ببطولة أبطال Concacaf، ورفع الكأس، ومن هنا يُمكننا أن نحلم بكأس العالم للأندية، واللعب بكل تنافسية. لأن الفكرة ليست مجرد الذهاب ورؤية ما سيحدث. بل أن نذهب وننافس حقاً وأن نكون قادرين على القيام بالأشياء التي نقوم بها على أرض الملعب سواء هنا في المكسيك أو عندما نلعب على المستوى الدولي."

نهائي حافل بالإثارة

بدأ فريق كولومبوس كرو بالضغط باتشوكا، وفي الدقائق الأولى صنعوا بعض المحاولات التي أجبرت الحارس كارلوس مورينو على القيام بعدة تصدّيات لإبعاد الكرة عن مرماه. وبعدها، دخل باتشوكا شيئاً فشيئاً في أجواء المباراة. وفي هجمة سريعة، تلقّى سالومون روندون تمريرة في العمق من إيريك سانشيز تركته وحيداً أمام حارس مرمى الخصم، ولم يكن عليه سوى رفع الكرة فوق الحارس ليفتتح التسجيل في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 32، تألّق إريك سانشيز مرة أخرى. انطلق بالكرة من وسط الملعب ومررها إلى إميليو رودريغيز، الذي سددها مباشرة ولم يترك لباتريك شولت أي فرصة لإيقاف كرته.