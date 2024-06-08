إطلاق النشيد الرسمي لكرة الصالات FIFA

تشهد النسخة المقبلة من كأس العالم لكرة الصالات FIFA™، والتي تجري في وقت لاحق من العام الحالي، إطلاق النشيد الرسمي للعبة الذي يجمع ثقافات مختلفة وإيقاعات متنوعة تشمل الهيب هوب والموسيقى الإلكترونية وأنغام الفونك. ويُجسِّد النشيد روح إحدى الرياضات الجماعية الأسرع نمواً والأكثر حيوية في العالم اليوم، ويُبرز إثارة المباريات ومهارات اللاعبين واللاعبات، ويعكس الطابع الحضري لهذه اللعبة. وستصبح هذه المقطوعة الموسيقية بمثابة النشيد الرسمي في كافة بطولات كرة الصالات التي يُنظّمها FIFA، وستكون أولها كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024 في أوزبكستان.

كما سيصدح النشيد الجديد في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ والتي ستستضيفها الفلبين العام المقبل بموجب القرار الذي اتخذه مجلس FIFA في العاصمة التايلاندية بانكوك الشهر الماضي. وستكون بطولة هذا العام للرجال في أوزبكستان أول بطولة ينظّمها FIFA في آسيا الوسطى، وبمشاركة أربعة منتخبات تمثّل هذه المنطقة للمرة الأولى أيضاً، إذ تخوض الدولة المستضيفة منافسات البطولة إلى جانب المنتخب الإيراني الذي تُوِّج في أبريل/نيسان الماضي باللقب الآسيوي للمرة الثالثة عشر في تاريخه، بالإضافة إلى منتخبي طاجيكستان وأفغانستان. وستكون الجماهير على موعد مع إيقاعات نشيد كرة الصالات قبل وأثناء وبعد كل مباراة. يُذكر أن المدن المستضيفة هي العاصمة طشقند، بالإضافة إلى مدينة بخارى التي كانت محطة مهمة على طريق الحرير، ومدينة أنديجان في وادي فرغانة. وبهذه الاستضافة، ستصبح أوزبكستان رابع اتحاد آسيوي ينظّم منافسات كأس العالم لكرة الصالات، بعد هونغ كونغ (1992) والصين تايبيه (2004) وتايلاند (2021). للحصول على تذاكر المباريات بإمكانكم التسجيل هنا.