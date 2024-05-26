قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ التاريخية مباشرة عبر FIFA+

يشهد يوم الأحد 26 مايو/أيار إجراء قرعة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™، والتي ستكون البطولة الأولى التي ينظمها FIFA بآسيا الوسطى، وسيتم بث مراسم القرعة التاريخية مباشرة عبر FIFA+. وبموجب نتيجة القرعة التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة ليلاً بالتوقيت المحلي في ساحة ريجستان البديعة في سمرقند، ستعرف المنتخبات الـ24 المشارِكة على تشكيلة مرحلة المجموعات، ويشمل ذلك البرتغال حاملة اللقب والبرازيل التي سبقت وارتقت منصة التتويج خمس مرات، بالإضافة إلى أربعة فرق تشارك بالبطولة للمرة الأولى وهي أفغانستان وفرنسا ونيوزيلندا وطاجيكستان. وتُعتبر الساحة التي ستجري فيها القرعة أحد مواقع اليونيسكو للتراث العالمي منذ عام 2001، ويُنظر إليها باعتبارها من أروع المحطات على طريق الحرير التاريخي، وتشتهر بفسيفسائها ذي اللون الأزرق السماوي وتقع في القلب النابض لمدينة سمرقند القديمة التي لطالما كانت وجهة التقى فيها الشرق بالغرب، وهو ما يُجسِّد شعار FIFA "كرة القدم توحِّد العالم". وتشمل القرعة على عروض ثقافية من مجموعة Navruz Dance Group & Bek للرقص التقليدي، بالإضافة إلى تقديم أغنية كُتبت ولُحِّنت خصيصاً في الدولة المستضيفة لهذه البطولة، وسيؤديها الفنانان سيفارا نازراكان وجينيسبيك بيرازوف. أما مراسم القرعة نفسها، فسيُقدمها المعلّق الرياضي الأوزبكي دافرون فايزييف، وبإشراف خايمي يارزا مدير بطولات FIFA، الذي سيساعده في تلك المهمة سيرفر دجيباروف اللاعب الأكثر تمثيلاً للبلاد في ساحات المستديرة الساحرة على المستوى الدولي وصاحب لقب أفضل آسيوي مرتين، بالإضافة إلى كيكي بوند الذي سبق وتربّع مرتين على عرش كأس العالم لكرة الصالات FIFA™، ولويس ساها أسطورة FIFA واللاعب السابق في صفوف المنتخب الفرنسي. وتشمل قائمة الضيوف في حفل سحب القرعة كلاً من أدكام ألكراموف، وزير الرياضة في جمهورية أوزبكستان؛ ورافشان إيرماتوف، كبير نواب رئيس اتحاد أوزبكستان لكرة القدم، والذي سيُدلي بكلمة أمام الحضور. كما سيم بثّ كلمة مسجلة من رئيس FIFA جياني إنفانتينو. شهدت كرة للصالات شهدت تطوراً كبيراً في أوزبكستان على مدى العقد الماضي، وستكون رابع اتحاد آسيوي للعبة يستضيف منافسات هذه البطولة بعد أن سبقتها إلى ذلك كل من هونغ كونغ عام 1992 والصين تايبيه عام 2004 وتايلاند عام 2012. أما قائمة المنتخبات المشاركة في البطولة فهي وبحسب الترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية: أفغانستان، أنغولا، الأرجنتين، البرازيل، كوستاريكا، كرواتيا، كوبا، فرنسا، غواتيمالا، إيران، كازاخستان، ليبيا، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، بنما، باراغواي، البرتغال، أسبانيا، طاجيكستان، تايلاند، أوكرانيا، أوزبكستان، فنزويلا. يُذكر أن المنافسات تنطلق في 14 سبتمبر/أيلول، وسيتم تتويج البطل بتاريخ 6 أكتوبر/تشرين الأول. وبالنسبة لأفراد الجمهور الذين يودّون حضور منافسات بطولة كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™، ما عليهم سوى التسجيل هنا للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بتذاكر البطولة.