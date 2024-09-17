إطلاق الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ مع اقتراب انطلاق البطولة

"En la Isla" (في الجزيرة) هو المقطع الموسيقي الرسمي لأول بطولة من تنظيم FIFA تستضيفها جمهورية الدومنيكان

تعكس الأغنية شغف الدولة المضيفة بكرة القدم وبإيقاعات الموسيقى الكاريبية

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تم الكشف عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2024™ مع اقتراب موعد انطلاق البطولة، التي تستضيفها جمهورية الدومينيكان الشهر المقبل.

ويتخذ المقطع الموسيقي الرسمي عنوان "En la Isla" (في الجزيرة)، وهو من أداء الفنان الدومينيكاني الشهير ماني كروز، الذي يعكس من خلاله ما تزخر به الدولة المضيفة من شغف بكرة القدم وإيقاعات موسيقية من صميم التراث الكاريبي.

وستُذاع الأغنية خلال مباريات البطولة في المدينتين المضيفتين، سانتو دومينغو وسانتياغو، وهي من تأليف مشترك بالتعاون بين دانيال سانتاكروز وإليزابيث مينا والمغني ماني كروز، بينما تولى الإنتاج الفنان أنطونيو غونزاليز، علماً أنها تندرج ضمن فئة "بوب ميرينغي".

كما توفر خلفية للفيديو الموسيقي الرسمي، الذي أخرجه فريدي فارغاس وأوسكار نولاسكو، والذي تظهر فيه لاعبات منتخب تحت 17 سنة الذي سيمثل الدولة المضيفة خلال هذه البطولة، التي من المقرر أن تنطلق في 16 أكتوبر/تشرين الأول المقبل وتستمر حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

يُذكر أن الأغنية ستكون متاحة على حساب FIFA Sound بمنصة Spotify.