كشف النقاب عن التميمة الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2024 FIFA™️ قبل 100 يوم من انطلاق البطولة

TANÍ™️، التميمة الرسمية لكأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 17 سنة 2024 FIFA™️، تم الكشف عن التميمة الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2024™️ قبل أول بطولة للفيفا تقام في جمهورية الدومينيكان. اسم التميمة مستوحى من شعب التاينو الأصلي في الجزيرة الكاريبية وتم دمجه مع اسم "آنا" الذي يعني في لغة التاينو "زهرة". تجسّد الشخصية الفريدة الجمال الطبيعي الهائل للبلد، وتستند إلى وردة باياهيبي، الزهرة الوطنية لجمهورية الدومينيكان. يرمز استخدام الزهرة أيضاً إلى ازدهار المواهب الطبيعية وروح اللاعبين الذين سيتنافسون في البطولة الحالية التي تقام كل سنتين وتضم 16 فريقاً قبل أن يتم توسيعها إلى مسابقة سنوية تضم 24 فريقاً اعتباراً من عام 2025. ستظهر التميمة في المباريات في المدينتين المضيفتين: العاصمة سانتو دومينغو في ملعب فيليكس سانشيز، وفي سانتياغو دي لوس كابيليروس في ملعب CFC. المنتخبات الـ16 المشاركة هي البرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وإنجلترا واليابان وكينيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا والمكسيك ونيوزيلندا ونيجيريا وبولندا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وزامبيا. سيتم طرح تذاكر البطولة للبيع في 27 أغسطس. يمكن للمشجعين الذين يعتزمون شراء التذاكر تسجيل اهتمامهم على هذا الرابط.