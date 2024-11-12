الكشف عن الاستادين القطريين اللذين سيستضيفان مباريات كأس القارات للأندية 2024 FIFA™

قمة الإثارة والتشويق مع اقتراب المراحل الحاسمة في النسخة الافتتاحية من مسابقة كأس القارات للأندية FIFA™

ستقام المباريات الثلاث الأخيرة من البطولة في قطر بكل من استاد 974 واستاد لوسيل

ستنطلق مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقة Visa يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني

سيستضيف استاد 974 واستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة المباريات الثلاث الأخيرة ضمن منافسات بطولة كأس القارات للأندية FIFA™ ، المسابقة السنوية التي ستفضي إلى تتويج الفائز بعرش أندية كرة القدم العالمية خلال عام 2024.

يُذكر أن قطر كانت مسرحاً لنسختين ناجحتين من مسابقة FIFA السنوية للأندية عامي 2019 و2020، بالإضافة إلى استضافة نسخة خالدة في الأذهان من بطولة كأس العالم FIFA™ عام 2022، حيث شهد استاد 974 إقامة ست مباريات، من بينها مواجهة الدور ثمن النهائي بين البرازيل وكوريا الجنوبية، بينما كان استاد لوسيل، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 80 ألف مقعد، مسرحاً للنهائي التاريخي الذي شهد تربع منتخب الأرجنتين على العرش العالمي بعد فوزه على نظيره الفرنسي بركلات الترجيح.

هذا وقد تقرر أن يستضيف استاد 974 المباراة 3 - ديربي الأمريكتين FIFA - التي ستدور رحاها يوم الأربعاء 11 ديسمبر/كانون الأول 2024 بين باتشوكا، الفائز بنسخة 2024 كأس أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وبطل أمريكا الجنوبية لهذا العام، والذي ستتحدد هويته نهاية الشهر الجاري عندما يتقابل بوتافوغو وأتلتيكو مينيرو في نهائي برازيلي خالص لمسابقة كوبا لبيرتادوريس، علماً أن الفائز بديربي الأمريكتين FIFA، سيلاقي الأهلي المصري على نفس الملعب في مباراة كأس التحدي FIFA يوم السبت 14 ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن الأهلي المتربع على عرش الأندية الأفريقية تأهل للمباراة رقم 4 بعد فوزه على العين الإماراتي بطل آسيا في مباراة تحديد بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ FIFA، مما يضع العملاق المصري على بُعد فوز واحد من بلوغ المباراة رقم 5 - نهائي النسخة الأولى من مسابقة كأس القارات للأندية FIFA™ - المقررة يوم الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول استاد لوسيل المذهل، الذي سيكون شاهداً على تتويج بطل العالم لعام 2024 بعد موقعة الحسم التي ستدور رحاها بين بطل كأس التحدي FIFA ونادي ريال مدريد الإسباني، الذي يشارك في المسابقة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

هذا وتُعتبر بطولة كأس القارات للأندية FIFA™ منصة سنوية لإبراز السحر الكروي الذي تزخر به أفضل أندية كرة القدم من كل قارة، حيث تتيح فرصة التنافس سنوياً على الساحة العالمية لأبطال جميع الاتحادات القارية الستة، كما تنطوي على فرصة مثالية لتطوير وتعزيز المنافسات الرياضية على الصعيد العالمي - قبل مسابقة كأس العالم للأندية FIFA™ بنظامها الجديد، والتي ستقام كل أربع سنوات اعتباراً من عام 2025.

يُذكر أن تذاكر بطولة كأس القارات للأندية 2024 FIFA™ ستُطرح للبيع المسبق لعملاء Visa اعتباراً من يوم الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني.

كافة التذاكر إلكترونية ويمكن الحصول عليها حصراً عبر الموقع الإلكتروني fifa.com/tickets.