الأنظار شاخصة على قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

تشهد العاصمة الكولومبية بوغوتا يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران إجراء قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ والتي يُمكن متابعة مراسمها مباشرة عبر FIFA+. تنطلق القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في القاعة 74 من مركز المؤتمرات في بوغوتا، بحيث تُحدد تشكيلة مجموعات الدور الأول ومسارات الأدوار الإقصائية للنسخة 11 من البطولة التي تقام للمرة الأولى بعد توسيع المشاركة فيها من 16 إلى 24 منتخباً. تُشارك في إجراء القرعة أندريا غيريو من قناة RCN التلفزيونية ومارينا غرانزيرا من شبكة Caracol، بينما يُشرف عليها خايمي يارزا، مدير البطولات لدى FIFA، وتساعده في ذلك شخصيتان مخضرمتان من عالم كرة القدم للسيدات، وهما اللاعبة الأمريكية الدولية السابقة ليندسي تاربلي ولاعبة المنتخب الكولومبي نتاليا غايتان. كانت تاربلي قائدة المنتخب الأمريكي في كأس العالم للسيدات تحت 19 سنة FIFA عام 2002 وسجّلت هدف الفوز باللقب في هذه البطولة التي كانت بمثابة أول بطولة لفئة الشابات يُنظّمها FIFA، والتي تُعتبر الآن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™. أما غايتان، التي لا تزال تتألق على ساحات المستديرة الساحرة، فتُعتبر أيقونة في عالم كرة القدم الكولومبية، إذ مثّلت منتخب بلادها في نسخة 2010 من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في ألمانيا، كما شاركت في نسختين من كأس العالم للسيدات FIFA™ وفي منافسات كرة القدم للسيدات في دورتين من الألعابة الأولمبية اضطلعت فيهما كذلك بدور قائدة المنتخب.