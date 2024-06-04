الأنظار شاخصة على قرعة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

تجري مراسم القرعة يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران في تمام العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي في بوغوتا ويمكن متابعتها مباشرة عبر FIFA+
تُنظّم البطولة في العاصمة بوغوتا ومدينتي كالي وميدلين بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول
ستكون تذاكر مباريات البطولة متاحة لحاملي بطاقات Visa بدءاً من يوم الخميس 6 يونيو/حزيران عبر FIFA.com/tickets
تشهد العاصمة الكولومبية بوغوتا يوم الأربعاء 5 يونيو/حزيران إجراء قرعة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ والتي يُمكن متابعة مراسمها مباشرة عبر FIFA+. تنطلق القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في القاعة 74 من مركز المؤتمرات في بوغوتا، بحيث تُحدد تشكيلة مجموعات الدور الأول ومسارات الأدوار الإقصائية للنسخة 11 من البطولة التي تقام للمرة الأولى بعد توسيع المشاركة فيها من 16 إلى 24 منتخباً. تُشارك في إجراء القرعة أندريا غيريو من قناة RCN التلفزيونية ومارينا غرانزيرا من شبكة Caracol، بينما يُشرف عليها خايمي يارزا، مدير البطولات لدى FIFA، وتساعده في ذلك شخصيتان مخضرمتان من عالم كرة القدم للسيدات، وهما اللاعبة الأمريكية الدولية السابقة ليندسي تاربلي ولاعبة المنتخب الكولومبي نتاليا غايتان. كانت تاربلي قائدة المنتخب الأمريكي في كأس العالم للسيدات تحت 19 سنة FIFA عام 2002 وسجّلت هدف الفوز باللقب في هذه البطولة التي كانت بمثابة أول بطولة لفئة الشابات يُنظّمها FIFA، والتي تُعتبر الآن النسخة الأولى من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™. أما غايتان، التي لا تزال تتألق على ساحات المستديرة الساحرة، فتُعتبر أيقونة في عالم كرة القدم الكولومبية، إذ مثّلت منتخب بلادها في نسخة 2010 من كأس العالم تحت 20 سنة FIFA في ألمانيا، كما شاركت في نسختين من كأس العالم للسيدات FIFA™ وفي منافسات كرة القدم للسيدات في دورتين من الألعابة الأولمبية اضطلعت فيهما كذلك بدور قائدة المنتخب.
يُذكر أن هذه هي ثالث بطولات FIFA التي تحطّ الرحال في الدولة الأمريكية الجنوبية بعد أن سبق لها استضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2011™ وكأس العالم لكرة الصالات 2016 FIFA™. كما ستكون ثاني نسخة من هذه البطولة تجري في أمريكا الجنوبية، بعد أن سبق لتشيلي استضافتها عام 2008. وبدءاً من يوم الخميس 6 يونيو/حزيران (الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي)، ستكون تذاكر كولومبيا 2024 متاحة للشراء، علماً أن المباريات تجري في العاصمة بوغوتا ومدينتي كالي وميدلين بين 31 أغسطس/آب و22 سبتمبر/أيلول.
وبفضل Visa، الشريك العالمي لـFIFA، يُتيح FIFA أمام حاملي بطاقات Visa فرصة حصرية لشراء تذاكر المباريات عبر FIFA.com/tickets من خلال مرحلة بيع خاصة. ستنطلق مرحلة البيع الرئيسية يوم الخميس 13 يونيو/حزيران وتستمر حتى آخر أيام المباريات.
وتأتي القرعة لتكون بمثابة محطة مهمة في الطريق إلى انطلاق البطولة، بعد الكشف عن الشعار الرسمي، وإعلان جدول المباريات وإزاحة الستار عن التميمة الرسمية للبطولة كينتي (KINTI™)، وإطلاق عملية التسجيل للتطوّع في البطولة. يُذكر أن المنتخبات الـ24 المشاركة هي (بالترتيب الأبجدي بالأحرف اللاتينية): الأرجنتين، أستراليا، النمسا، البرازيل، الكاميرون، كندا، كولومبيا، كوستاريكا، فيجي، فرنسا، ألمانيا، غانا، اليابان، كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية، المكسيك، المغرب، هولندا، نيوزيلندا، نيجيريا، باراغواي، أسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وفنزويلا. يُمكنكم الاطلاع على إجراءات قرعة البطولة هنا.