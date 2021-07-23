مجلة Living Football – يناير 2022

في هذه الحلقة، نتحدث إلى أرسين فينجر، رئيس منظومة تطوير كرة القدم حول العالم في FIFA، بشأن إطلاق خطة FIFA الرائدة لتطوير المواهب، والتي تقدم من خلالها مساعدات مخصصة للاتحادات الأعضاء لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم الكاملة ومواصلة الإجراءات المتخذة للحد من التباينات في مستويات كرة القدم بين مناطق مختلفة من العالم. وتسافر فينا الحلقة أيضاً إلى تيريسوبولس، حيث تم تنفيذ برنامج التطوير المشترك بين FIFA والاتحاد البرازيلي لكرة القدم "Coach Educators"، والذي يتوافق مع رؤية FIFA 2020-2023، بمشاركة 21 مدرباً من جميع أنحاء البرازيل، بمن فيهم مدرب منتخب البرازيل السابق كارلوس ألبرتو باريرا. ونعود إلى الوراء لنسترجع فعاليات حفل توزيع جوائز "The Best" 2021 من FIFA، الذي كرّم الأعضاء الأكثر شهرة في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.