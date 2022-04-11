مجلة Living Football – حلقة كوفيد-19

في يوليو/تموز 2020، أطلق FIFA خطة إغاثة غير مسبوقة لمواجهة أزمة كوفيد-19 يسعى من خلالها إلى توفير الأمن والدعم لجميع الاتحادات الـ 211 الأعضاء والتي عانت كثيراً بسبب الجائحة. وبالمجمل، وفر FIFA مبلغ مليار دولار أمريكي، وعلى مدار العامين الماضيين، استخدم أكثر من 200 من خبرائه هذا التمويل لحماية كرة القدم ولاعبي كرة القدم في بلادهم وتأمين مستقبل آمن لهذه الرياضة. وتم توزيع هذه الأموال في جميع أنحاء العالم، حيث يواجه كل اتحاد عضو تحديات فريدة خلال الجائحة تتطلب حلولاً مخصصة. وأتاحت خطة إغاثة كوفيد-19 لتلك الاتحادات معالجة هذه التحديات بشكل مباشر. وبعد عامين على إعلان منظمة الصحة العالمية "كوفيد-19" جائحة عالمية، نشر FIFA تقريراً يسلط فيه الضوء على عزيمة عالم كرة القدم والمبادرات التي قدمها في مواجهة هذا التحدي منقطع النظير. وفي الحلقة الأخيرة من Live Football، نستمع إلى آندي ماسي، مدير القسم الطبي لـ FIFA، وهو يتحدث عن رد فعل FIFA على هذه الحقبة غير المسبوقة.