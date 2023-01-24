FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء

بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، أصدر FIFA دورة جديدة لدعم الممثلين في كل من الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً في تحسين وتعزيز مبادراتهم للتسويق الرقمي. الدورة متاحة مجانًا لممثلي القطاع الرقمي والتسويق والإعلام والاتصالات في جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA، وتدعم أصحاب المصلحة في إنشاء أو تحسين وجودهم الرقمي في عالم كرة القدم النسائية.

وتنقسم الدورة إلى ثلاث وحدات، وتتضمن مقابلات مع قادة الصناعة ومجموعة متنوعة من دراسات الحالة العالمية ونصائح الخبراء ودروسًا حول مجموعة من المواضيع الرقمية. تم تطوير الدورة بمدخلات ودعم من الاتحادات الأعضاء في FIFA وهي أستراليا وبلجيكا والأردن والمكسيك والنرويج وإسبانيا، وتسعى إلى تزويد أصحاب المصلحة في كرة القدم بالأدوات والاستراتيجيات لتوصيل القصص والإنجازات المقنعة المتوفرة بكثرة في كرة القدم النسائية بشكل فعال. كما تركز الدورة على إنشاء المحتوى الاستراتيجي والمشاركة الديناميكية للمشجعين واستخدام تقنيات التسويق المبنية على البيانات. ومن خلال هذه الأساليب، تهدف الدورة إلى دعم الاتحادات الأعضاء لتعزيز كيفية عرض كرة القدم النسائية والتفاعل معها والاحتفال بها عبر الإنترنت.

تعتقد السيدة ساراي باريمان، كبيرة مسؤولي كرة القدم للسيدات في FIFA، أن الموارد المتاحة عبر مهارات FIFA الرقمية، ستكون مفيدة لأعضاء FIFA، وخاصة أولئك الذين هم في المراحل الأولى من التواصل والترويج لكرة القدم النسائية عبر الأساليب والتكتيكات الرقمية. وقالت باريمان: "ستكون الدورة التدريبية الجديدة للتسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات مصدرًا مهمًا لاتحاداتنا الأعضاء". "إن دراسات الحالة هي أهم فرص التعلم التي نمتلكها. إذا كنت تواجه تحديات في تطوير كرة القدم النسائية، فاعلم أن هناك سوابق من العقبات المماثلة التي تغلب عليها الآخرون والتي يمكننا استخلاص دروس قيمة منها. على الرغم من أن عضواتنا يتنافسن على أرض الملعب، إلا أنه يجب عليهن أن يتحدن خلف بعضهن البعض خارج الملعب لتنمية كرة القدم النسائية بشكل جماعي. أطلق FIFA برنامج FIFA Digital Skills فس نوفمبر 2022، وهو برنامج تعليمي مصمم لتطوير خبرات المحترفين في مجتمع كرة القدم العالمي في كل ما يتعلق بالأمور الرقمية. منذ إطلاقه، استخدم ممثلون من 169 اتحادًا عضوًا في FIFA المنصة، للحصول على رؤى وإلهام لتحسين مهاراتهم الرقمية.