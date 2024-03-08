الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.rbfa.be
العنوان
rue de Bruxelles 480,
1480 TUBIZE
Belgium
طرق التواصل
الهاتف: +32-2/477 1211
البريد الإلكتروني:info@rbfa.be
فاكس: +32-2/478 2391
التنظيم
President
Pascale VAN DAMME
Vice President
Michael VERSCHUEREN
General Secretary
Piet VANDENDRIESSCHE
Treasurer
Tom BORGIONS
Media And Communication Manager
Stefan VAN LOOCK
Technical Director
Frank VERCAUTEREN
Jelle SCHELSTRAETE
National Coach Men
Domenico TEDESCO
National Coach Women
Ives SERNEELS
Chairperson of the Referees Committee
Frank DE BLEECKERE
Head/Director of the Referees Department
Stephanie FORDE
Referee Coordinator
Stephanie FORDE
Futsal Coordinator
Jean-Pierre NOTELTEIRS
تصنيف بلجيكا
تصنيف منتخب بلجيكا للرجال
تصنيف منتخب بلجيكا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
2
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
1745.48
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
16
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
المنظمة
زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٢٩ يناير ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣