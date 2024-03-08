الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.rbfa.be

العنوان

rue de Bruxelles 480,

1480 TUBIZE

Belgium

طرق التواصل

الهاتف: +32-2/477 1211

البريد الإلكتروني:info@rbfa.be

فاكس: +32-2/478 2391

التنظيم

President

Pascale VAN DAMME

Vice President

Michael VERSCHUEREN

General Secretary

Piet VANDENDRIESSCHE

Treasurer

Tom BORGIONS

Media And Communication Manager

Stefan VAN LOOCK

Technical Director

Frank VERCAUTEREN

Jelle SCHELSTRAETE

National Coach Men

Domenico TEDESCO

National Coach Women

Ives SERNEELS

Chairperson of the Referees Committee

Frank DE BLEECKERE

Head/Director of the Referees Department

Stephanie FORDE

Referee Coordinator

Stephanie FORDE

Futsal Coordinator

Jean-Pierre NOTELTEIRS

تصنيف بلجيكا

تصنيف منتخب بلجيكا للرجال
تصنيف منتخب بلجيكا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
2
فرنسا
فرنسا
فرنسا
1845.44
3
إنجلترا
إنجلترا
إنجلترا
1800.05
4
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1798.46
5
البرازيل
البرازيل
البرازيل
1784.09
6
هولندا
هولندا
هولندا
1745.48

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
16
النرويج
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
19
الصين
الصين
الصين
1803.40
20
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
جمهورية كوريا
1796.68

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
زيارة تفقدية إلى الاتحادات الوطنية المرشحة لاستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٢٩ يناير ٢٠٢٤
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino (L) poses for a photo with Royal Belgian Football Association (RBFA) President Pascale Van Damme during a meeting on December 20, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
إنفانتينو يلتقي الرئيسة الجديدة للاتحاد البلجيكي لكرة القدم باسكال فان دام
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: The FIFA Women's World Cup Trophy is displayed prior to the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
تقديم ثلاثة ملفات ترشُّح لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
٩ ديسمبر ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 08: Observers Programme: Site Tour at FIFA Fan Festival on August 08, 2023 in Sydney/Gadigal, Australia. (Photo by Mark Metcalfe - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
نجاح تجربة برنامج المراقبين في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™
FIFA Technical Leadership Introductory Course in Thailand - Group photo
التطور التقني
المديرون الفنيون الجدد يحصلون على الدعم والتوجيه في دورة FIFA القيادة التقنية في تايلاند
LUSAIL CITY, QATAR - DECEMBER 18: Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's Trophy during the FIFA World Cup Qatar 2022 Final match between Argentina and France at Lusail Stadium on December 18, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Julian Finney/Getty Images)
القانوني
440 نادياً يتقاسمون 209 مليون دولار من أرباح قطر ٢٠٢٢™
LYON, FRANCE - JULY 07: The FIFA Women's World Cup Trophy is seen prior to the 2019 FIFA Women's World Cup France Final match between The United States of America and The Netherlands at Stade de Lyon on July 07, 2019 in Lyon, France. (Photo by Naomi Baker - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
كأس العالم للسيدات FIFA 2027™: الاتحادات المهتمة باستضافة البطولة تُوقِّع اتفاقية تقديم العطاءات
BRUSSELS, BELGIUM - APRIL 26: FIFA Head of Sustainability & Environment Federico Addiechi during an EU Parliament Sports Group session on Environmental sustainability in sport at Espace Léopold on April 26, 2023 in Brussels, Belgium. (Photo provided by EU Parliament)
الاستدامة
FIFA يناقش مع البرلمان الأوروبي موضوع الاستدامة في الرياضة
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: A general view of the FIFA Women's World Cup Trophy during the 73rd FIFA Congress at BK Arena on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Pascal Bitz/FIFA)
كأس العالم للسيدات 2027 FIFA™
FIFA يتلقى ملفات الاتحادات المهتمة باستضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™