الاتحاد النرويجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fotball.no
العنوان
Ullevaal Stadion,
0840 OSLO
Norway
طرق التواصل
الهاتف: +47/2102 9300
البريد الإلكتروني:nff@fotball.no
فاكس: +47/2102 9301
التنظيم
President
Lise KLAVENESS
Vice President
Ane SKAARE-REKDAL
Arne Larsen OKLAND
General Secretary
Karl-Petter LOKEN
Treasurer
Kai-Erik ARSTAD
Media And Communication Manager
Gro ANDERSEN TVEDT
National Coach Men
Stale SOLBAKKEN
National Coach Women
Gemma GRAINGER
Leif Gunnar SMERUD
Chairperson of the Referees Committee
Jon SKJERVOLD
Head/Director of the Referees Department
Terje HAUGE
Referee Coordinator
Terje HAUGE
Futsal Coordinator
Kim HAUGEN
تصنيف النرويج
تصنيف منتخب النرويج للرجال
تصنيف منتخب النرويج للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
44
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
14
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
1822.99
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد النرويجي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣