الاتحاد النرويجي لكرة القدم

الاتحاد النرويجي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fotball.no

العنوان

Ullevaal Stadion,

0840 OSLO

Norway

طرق التواصل

الهاتف: +47/2102 9300

البريد الإلكتروني:nff@fotball.no

فاكس: +47/2102 9301

التنظيم

President

Lise KLAVENESS

Vice President

Ane SKAARE-REKDAL

Arne Larsen OKLAND

General Secretary

Karl-Petter LOKEN

Treasurer

Kai-Erik ARSTAD

Media And Communication Manager

Gro ANDERSEN TVEDT

National Coach Men

Stale SOLBAKKEN

National Coach Women

Gemma GRAINGER

Leif Gunnar SMERUD

Chairperson of the Referees Committee

Jon SKJERVOLD

Head/Director of the Referees Department

Terje HAUGE

Referee Coordinator

Terje HAUGE

Futsal Coordinator

Kim HAUGEN

تصنيف النرويج

تصنيف منتخب النرويج للرجال
تصنيف منتخب النرويج للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
44
بنما
بنما
بنما
1475.62
45
رومانيا
رومانيا
رومانيا
1472.73
46
النرويج
النرويج
النرويج
1472.36
47
مالي
مالي
مالي
1469.81
48
سلوفاكيا
سلوفاكيا
سلوفاكيا
1465.73

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
14
إيطاليا
إيطاليا
إيطاليا
1852.28
15
أيسلندا
أيسلندا
أيسلندا
1843.79
16
النرويج
النرويج
النرويج
1841.69
17
النمسا
النمسا
النمسا
1836.08
18
بلجيكا
بلجيكا
بلجيكا
1822.99

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد النرويجي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد النرويجي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

PERTH, AUSTRALIA - NOVEMBER 01: Mary Fowler of the Matildas poses for selfies with fans after the AFC Women's Asian Olympic Qualifier match between Australia and Chinese Taipei at HBF Park on November 1, 2023 in Perth, Australia. (Photo by Will Russell/Getty Images)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يتيح دورة تدريبية جديدة حول التسويق الرقمي لكرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء
٨ مارس ٢٠٢٤
The Best FIFA Football Awards
The Best FIFA Football Awards™
الكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز The Best FIFA Football Awards™ لعام 2023
١٤ ديسمبر ٢٠٢٣
HAMILTON, NEW ZEALAND - FEBRUARY 20: A general view is seen of the New Zealand dressing room ahead of the International Friendly Match between New Zealand and Argentina which is part of the 2023 FIFA 2023 FIFA Women's World Cup Play Off Tournament at Waikato Stadium on February 20, 2023 in Hamilton, New Zealand. (Photo by Joe Allison - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
الكشف عن التشكيلات الرسمية لمنتخبات كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
١١ يوليو ٢٠٢٣
Football Unites the World – FIFA Women’s World Cup 2023™
التأثير الاجتماعي
كرة القدم تُسلّط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
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كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلاندا ٢٠٢٣™
جولة الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ تجوب مختلف الأرجاء لإذكاء الإثارة والحماس
١٦ فبراير ٢٠٢٣
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