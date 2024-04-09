FIFA يُطلق أولى فعاليات حماية البيانات وإدارة مخاطر أمن المعلومات

تُعقد الفعالية الأولى في زيورخ وعبر الإنترنت

يشمل المشاركون ممثلين عن الاتحادات الوطنية والقارية وجهات فاعلة أخرى

هذه هي الفعالية الأولى من سلسلة الفعاليات التي يُنظمها FIFA خلال عام 2024

يعقد FIFA يوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان 2024 الفعالية الأولى من الفعاليات الأربع المخصصة لحماية البيانات وإدارة المخاطر المتعلقة بأمن البيانات، حيث ستجري هذه الفعالية الافتتاحية في زيورخ وعبر الإنترنت.

تشمل الفعالية جلستين مختصتين وتركز على مفهومي الخصوصية وأمن المعلومات في عالَم الرياضة، وذلك بحضور كوكبة من الخبراء من قطاع الرياضة،

إذ ستستعرض ستيفاني سولنير من هيئة حماية البيانات الفرنسية القواعد الذهبية لحماية بيانات الرياضيين ذات الصلة بالأداء البدني الفردي، ويلي ذلك حوار مع توماس مالدونادو، كبير مسؤولي المعلومات والأمن في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.

يُمثِّل هذا خطوة أولى في الخطة بعيدة المدى لفريق FIFA المعني بحماية البيانات والأمن المعلوماتي لإطلاق سلسلة شاملة من ورشات العمل والفعاليات والمدوَّنات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تزويد الاتحادات الوطنية الأعضاء بالأدوات العملية المطلوبة ومنحها المعارف اللازمة في هذا المجال.

ونظراً لمكانته كجهة رائدة في مجال حماية البيانات والأمن المعلوماتي وكاتحاد رائد في صناعة الرياضة، من المهم بالنسبة إلى FIFA أن يُظهر للاتحادات الوطنية ومختلف الجهات الفاعلة أفضل الممارسات المعمول بها في العالم، كتلك المطبقة في هيئة حماية البيانات الفرنسية والدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية.