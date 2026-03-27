Un mois au féminin : mars 2026

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin aux associations membres

Activités menées dans le cadre de nombreux programmes de développement de la FIFA à travers le monde

La liste des joueuses sélectionnées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™, se précise et le Programme d'Impact des Joueuses de la FIFA prend de l'ampleur

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour atteindre l'objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux repose sur 13 programmes de développement, et les 211 associations membres de la FIFA peuvent toutes solliciter le soutien de l'instance dirigeante du football mondial.

En 2025, la FIFA a renouvelé et étendu son Programme de développement du football féminin, contribuant ainsi à dynamiser davantage ce sport. Plus d'informations sont disponibles ici .

Inside FIFA se penche sur quelques-unes des initiatives récentes significatives qui continuent de développer l'influence du football féminin à l'échelle mondiale.

Rwanda

Sous le thème « Des filles qui marquent des buts et brisent les barrières », la Fédération rwandaise de football (FERWAFA) a organisé une campagne de football féminin de la FIFA dans la région de Gicumbi, au nord du pays, faisant suite à des événements similaires organisés l'année dernière dans d'autres régions. Une centaine de filles des catégories U13 et U15 ont participé, et de nombreux parents et amis étaient présents, contribuant ainsi à l'implication de la communauté.

L'ancienne joueuse de l'équipe nationale Nyiramariza Consolée, qui était ambassadrice du festival, a adressé des paroles d'encouragement, déclarant : « Le football ne m'a pas empêchée de réaliser mes rêves, il m'a aidée à les réaliser. »

Eswatini

« Le coup d’envoi d’un nouveau chapitre », a déclaré Mme Phumzile Dlamini, membre du Comité exécutif de la Fédération swazie de football (EFA) et présidente du Comité du football féminin, pour décrire le succès retentissant de la campagne de promotion du football féminin organisée au Centre technique national de Lobamba, la capitale. Poursuivant un double objectif – accroître la participation féminine et renforcer le réseau d’entraîneurs –, l’EFA a organisé quatre journées fructueuses dans ses installations nationales. Plus de 400 jeunes joueuses ont participé à ce festival d’une journée, tandis que 32 entraîneurs ont bénéficié d’une formation de trois jours.

Macédoine du Nord

La Fédération de football de Macédoine du Nord (FFM) a lancé un vaste programme de festivals dans le cadre de la Campagne pour le football féminin de la FIFA . Bitola a accueilli le premier des dix festivals prévus au cours des deux prochaines années. Plus de 50 jeunes joueuses y ont participé, inspirées par la joueuse nationale Melanija Grozdanova, qui a partagé son expérience et les opportunités offertes par le football.

Irlande du Nord

La Fédération irlandaise de football (IFA) a lancé une ambitieuse campagne pour le football féminin avec un grand festival à Newtownabbey, réunissant 180 filles issues de 15 écoles d'Irlande du Nord. Il s'agit du premier de cinq événements régionaux qui culmineront avec un festival national fin avril.

Francis Brennan, responsable du développement scolaire à la Fondation de la Fédération irlandaise de football, a déclaré : « Ces festivals offrent aux filles une expérience formidable en leur permettant d’affronter des équipes de très nombreux établissements. Elles auront l’occasion de perfectionner leurs compétences, de se créer des souvenirs et de prendre plaisir à jouer. Surtout, grâce à la formation continue des enseignants et des entraîneurs et au soutien apporté aux districts pour l’organisation de leurs propres festivals, nous contribuons à renforcer les capacités et à laisser un héritage durable dans le football féminin. »

Anguilla

La Fédération de football d'Anguilla (AFA) a dévoilé son plan stratégique quadriennal pour le football féminin, témoignant de la volonté de la nation caribéenne de maximiser la croissance et le développement du football féminin local. Ce plan met l'accent sur l'inclusion, le développement, l'augmentation de la participation, la performance et la pérennité, garantissant ainsi aux filles et aux femmes l'égalité des chances de participer, de concourir et d'exercer un rôle de leader dans ce sport.

Serbie

La Fédération serbe de football (FSS) a lancé sa toute première stratégie pour le football féminin , définissant une feuille de route claire pour consolider ses succès internationaux, améliorer les filières d'élite, renforcer les structures de base et lever les barrières culturelles. Intitulée « Nous ne pouvons pas être mises sur le banc », et présentée au célèbre parc des expositions de Belgrade, cette stratégie comprend notamment un accord sur le soutien à la maternité.

En présence de la capitaine de l'équipe nationale serbe, Violeta Slović, parmi les nombreuses personnes présentes pour cette inauguration historique, les jeunes participants ont eu l'occasion de jouer au football, tandis que les joueuses ont pu participer à un atelier sur la santé dans le football féminin.

République dominicaine

Dans le cadre du programme de développement de la ligue, la Fédération dominicaine de football (FDF), en collaboration avec la FIFA, a organisé une formation intensive de quatre jours à destination des entraîneurs. Plus de 30 entraîneurs ont bénéficié d'un enseignement approfondi, et le programme s'est conclu par un festival réunissant 70 joueuses, organisé à l'occasion de la Journée internationale des femmes.

Cet événement a marqué la première utilisation à des fins de formation des installations récemment inaugurées et financées par le programme FIFA Forward . Ce programme s'appuie sur de nombreuses activités de développement menées en République dominicaine fin 2024, lorsque le pays a accueilli son premier événement mondial de football avec la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™ .

Mozambique

Un vaste tournoi national des moins de 17 ans, financé par le programme de développement des ligues de la FIFA, s'est achevé à Quelimane, au Mozambique, où cinq équipes régionales se sont affrontées pour désigner un champion. Précédé d'une phase régionale, ce championnat, organisé par la Fédération mozambicaine de football (FMF), a réuni plus de 100 joueurs et a vu Cabo Delgado remporter le titre.

Arnaldo Salvado, directeur technique de la FMF, a déclaré : « Grâce au programme de développement de la ligue, nous continuons de toucher de nombreuses filles et de leur offrir la possibilité de jouer au football dans un environnement ludique et sécurisé. Le football leur permet de réaliser leurs rêves et leur ouvre un avenir prometteur. »

Guinée

En Guinée, les arbitres ont été mis à l'honneur lors d'une formation complète de cinq jours, organisée et financée par le programme de développement des ligues de la FIFA . Cet événement, organisé par la Fédération guinéenne de football (FGF), a été animé par deux officiels de la FIFA.

Les arbitres et arbitres assistants sélectionnés officieront lors du championnat national féminin. Ce programme vise notamment à renforcer les compétences techniques, à harmoniser l'application des Lois du Jeu, à promouvoir le professionnalisme et à contribuer au développement durable du football féminin en Guinée.

Botswana

La Fédération botswanaise de football (BFA) réaffirme son engagement envers le développement du football féminin en organisant un programme de délivrance de licences aux clubs à Gaborone, la capitale. Plus de 40 participantes, représentant 20 clubs, étaient présentes, suite à la forte croissance récente du football féminin local, qui est passé de sept à quinze régions à travers le pays. La BFA a organisé ce programme avec la ferme intention d'élever le niveau du championnat senior, de garantir la qualité et la sécurité des joueuses et de soutenir la croissance à long terme du football féminin.

« Des terrains poussiéreux des petites villes aux scènes internationales, nous prouvons que le football féminin n'est pas un espoir pour demain, mais une réalité d'aujourd'hui », a déclaré la BFA dans un communiqué.

En collaboration avec l'instance dirigeante du football mondial, la BFA a organisé des campagnes de football féminin en 2025, tandis que le programme Football for Schools a été introduit dans ce pays d'Afrique australe en 2024.

Vietnam

La Fédération vietnamienne de football (VFF) s'attache également à permettre à ses clubs de continuer à améliorer leurs standards et a organisé à cette fin un atelier sur l'octroi de licences aux clubs à son siège. Cet atelier de deux jours, organisé avec le soutien de la FIFA, a réuni les principaux acteurs du secteur afin de présenter la mise en œuvre d'un système d'octroi de licences adapté au football féminin vietnamien.

« Le système d'agrément des clubs féminins doit être perçu comme un outil de développement et non comme un obstacle. Grâce à un ensemble de critères couvrant les aspects juridiques, financiers, humains, infrastructurels et de formation des jeunes, nous pouvons progressivement établir les normes minimales requises pour un club de football professionnel », a déclaré M. Tran Anh Tu, vice-président de la VFF.

Éliminatoires pour Brésil 2027

La Confédération asiatique de football (AFC) est la première zone à avoir bouclé ses qualifications pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027. L'Australie, co-organisatrice de l'édition 2023, est la première nation à avoir décroché son billet pour la compétition. La Chine, le Japon et la Corée du Sud se sont également qualifiés en tant qu'autres équipes victorieuses des quarts de finale de la Coupe d'Asie féminine de l'AFC. La Corée du Nord et les Philippines ont validé leur billet via des matchs de barrage, tandis que le Taipei chinois et l'Ouzbékistan, battus lors de ces matchs, participeront aux barrages de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA l'année prochaine.

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Le tournoi a maintenu l'élan de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ avec un record de 355 528 fans présents à la Coupe du Monde Féminine de l'AFC, culminant avec une foule à guichets fermés de 74 397 personnes au Stadium Australia de Sydney alors que le Japon a battu de justesse les hôtes lors du match décisif .

Les éliminatoires de l'OFC se sont poursuivies le mois dernier avec la fin des matchs du deuxième tour. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, championne des Jeux du Pacifique, et les Fidji se sont qualifiées pour la phase finale de leur groupe, tandis que la Nouvelle-Zélande, co-organisatrice de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, a terminé en tête de l'autre groupe devant les Samoa américaines, vainqueurs du premier tour. Ces quatre équipes s'affronteront le mois prochain pour décrocher l'unique billet direct pour 2027. Le finaliste du tour retour disputera le tournoi de barrage de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Programme d’engagement social de la FIFA

Le programme d’engagement social de la FIFA poursuit son déploiement réussi. Mettant en lumière 14 des joueuses les plus influents et les plus performants au monde, issues de différentes régions du globe, ce programme pilote vise à aider chacun d'eux à utiliser sa notoriété pour promouvoir le changement social.

L'ancienne internationale française Laura Georges a lancé Fanm Lidè , un programme de développement du leadership inédit destiné aux futures dirigeantes du football en Guadeloupe. Débutant par un atelier de deux jours, le programme accompagnera huit femmes pendant quatre mois, à la fois en présentiel et en distanciel, avec un objectif commun : promouvoir le football féminin dans ce pays caribéen.

L'attaquante anglaise Alessia Russo a inauguré sa fondation, la Fondation Alessia Russo, lors d'une soirée de gala à Londres. Cet événement a réuni des membres de la communauté du football, ses coéquipières, des partenaires de marque, des philanthropes, ainsi que sa famille et ses amis. Le lancement a permis de présenter la vision, la mission et les initiatives de la fondation.