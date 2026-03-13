L’Australie première équipe qualifiée pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Coorganisatrice et demi-finaliste en 2023, l'Australie se qualifie pour sa neuvième Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ consécutive

Les Matildas s’emparent du premier des six billets qualificatifs automatiques en jeu dans la zone AFC

L’AFC pourrait compter jusqu’à huit représentants parmi les 32 nations participantes à la phase finale en 2027, qui se déroulera au Brésil et constituera la première édition organisée en Amérique du Sud

L’Australie est devenue la première nation à se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™. Coorganisatrices et demi-finalistes en 2023, les Australiennes participeront à la phase finale pour la neuvième édition consécutive.

Les Matildas ont validé leur billet grâce à une victoire 2-1 contre la RDP Corée, succès qui leur a permis d’atteindre les demi-finales de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC 2026. Organisé en Australie, ce tournoi fait office de compétition qualificative pour Brésil 2027.

La dixième Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ réunira 32 équipes et devrait se dérouler du 24 juin au 25 juillet au Brésil l’an prochain.

« Rien ne ressemble à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA. Seules 32 équipes ont la chance de fouler la plus grande scène du sport féminin, et ce moment représente des années de conviction, de sacrifices et de travail acharné. Ces joueuses ont porté le maillot de l’Australie avec une immense fierté – c’est l’aboutissement d’un rêve – ce moment leur appartient », a déclaré Jill Ellis, Directrice du football de la FIFA.

« En étant ici en Australie, on ressent l’énergie qui entoure le football féminin. Le niveau de jeu est de classe mondiale et la passion des supporters montre à quel point ce sport a grandi. Le niveau de la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC ne cesse de s’élever chaque année, et l’on voit à quel point la qualification compte pour ces équipes. Les joueuses et les staffs peuvent être extrêmement fiers de ce qu’ils ont accompli, et je leur souhaite plein succès dans la suite de leur parcours vers 2027. »

L’édition de cette année de la Coupe d’Asie féminine de l’AFC, qui sera remplacée par un tournoi de qualification distinct pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2031™ élargie à 48 équipes, déterminera l’ensemble des six qualifiés directs de l'AFC.

Les quatre demi-finalistes décrocheront leur billet, tandis que les équipes battues en quarts de finale participeront à un tournoi de barrage avec, en jeu, les deux dernières places qualificatives directes.