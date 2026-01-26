L’identité visuelle de la compétition a été présentée à Rio de Janeiro

Gianni Infantino affirme que le Brésil « vit et respire le football »

Le ministre brésilien des Sports, André Fufuca, promet « la meilleure Coupe du Monde Féminine de l’histoire »

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, affirme que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ au Brésil donnera lieu à une magnifique célébration du sport roi, dans un pays qui « vit et respire football ».

Le compte à rebours vers la toute première édition de la compétition organisée en Amérique du Sud a été officiellement lancé lors de festivités tenues à Copacabana, Rio de Janeiro (Brésil).

L’emblème officiel, le slogan GO EPIC™ et l’identité sonore ont ainsi été dévoilés dans le cadre d’un événement mêlant football, musique et art.

Présent sur place, Gianni Infantino a souligné le lien étroit entre le pays hôte et le football.

« Le Brésil vit et respire football. On ressent ici un véritable engouement en vue d’accueillir le monde entier et d’organiser une édition historique de la compétition », a-t-il déclaré. « Tout le monde, dans cette salle et dans ce pays, parle le langage universel du football. Un langage né ici, au Brésil. Car au Brésil, le football n’est pas qu’un sport : ici, football rime avec créativité, émotion et passion. Ici, le football c’est la vie. Ici, le football c’est tout. »

La dixième édition du grand rendez-vous mondial réunira 32 nations et se déroulera du 24 juin au 25 juillet 2027. À 515 jours du match d’ouverture, le Président de la FIFA s’est dit convaincu que cette compétition permettra d’établir une nouvelle référence dans le football féminin et qu’elle serait inoubliable.

« Nous allons unir le monde entier ici, au Brésil », a déclaré Gianni Infantino. « Nous allons rassembler la planète entière autour d’une fête inoubliable, de la meilleure Coupe du Monde Féminine de l’histoire. Il s’agira de la première édition organisée au Brésil et en Amérique du Sud. Et nous allons fêter cela comme il se doit. »

Le Président a également exprimé sa gratitude envers le peuple brésilien, soulignant sa capacité unique à accueillir des visiteurs du monde entier.

« Je pense à toutes les personnes, au Brésil, qui aiment et célèbrent le football. Elles montreront au monde entier ce que le mot ‘célébrer’ signifie. Alors célébrons, soyons heureux et profitons de notre séjour au Brésil », a-t-il déclaré.

La marque officielle a été pensée pour placer le football féminin au cœur de la scène mondiale, avec une touche brésilienne inclusive et joyeuse. L’emblème s’inspire du drapeau national du pays hôte et de la géométrie d’un terrain de football, formé par l’union du « W » et du « M » pour les mots anglais « women » (femmes) et « world » (monde) ainsi que leurs équivalents en portugais, à savoir « mulheres » et « mundo ».

Le ministre brésilien des Sports, André Fufuca, a pour sa part affirmé que cette édition permettrait à la compétition d’entrer dans une nouvelle dimension.

« Notre objectif n’est pas uniquement d’organiser une nouvelle Coupe du Monde de la FIFA, mais bien de proposer la meilleure Coupe du Monde Féminine de l’histoire. Nous pouvons compter sur le soutien du gouvernement et de nos partenaires », a-t-il affirmé lors de l’événement tenu à Rio.

Plusieurs légendes du football ont pris part à la présentation de l’identité de la compétition, et notamment Marta, véritable icône nationale. La sextuple lauréate du trophée The Best – Joueuse de la FIFA s’est exprimée dans une allocution vidéo, affirmant que cette édition serait « une source d’inspiration par les jeunes filles et garçons, les femmes et les hommes » et qu’elle « nous fera aimer le football encore plus profondément ».

« Notre pays est prêt à accueillir le football féminin avec fierté, émotion et conviction », a poursuivi l’attaquante. « Cette compétition verra naître des histoires inoubliables et fera émerger de nouvelles héroïnes. »

Soulignant la place remarquable qu’occupe le Brésil dans l’histoire du football, Gianni Infantino a également rendu hommage à la légende brésilienne, Pelé, affirmant que sa disparition laissait un grand vide.

« Le roi du football nous manque énormément, à tous. Pelé était unique ; il avait cette capacité à faire en sorte que le monde entier tombe amoureux de lui », a-t-il déclaré. « Pelé était connu absolument partout, à une époque où il n’y avait pas de réseaux sociaux et alors que le football n’était pas encore mondialisé. Malgré ça, tout le monde connaissait Pelé. Grâce à son rire, sa créativité, sa passion, sa générosité, il a fait beaucoup plus pour le football que bien d’autres personnes. Qu’il s’agisse de nous ou de nos parents, nous sommes tombés amoureux du football grâce à Pelé. »

La Coupe du Monde Féminine 2027 se déroulera dans huit villes hôtes : Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador et São Paulo.