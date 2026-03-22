La Coupe d’Asie féminine de l’AFC envoie un signal fort pour le football féminin

Le Japon remporte son troisième titre continental en battant l’Australie 1-0

Une affluence record de 74 357 spectateurs ont assisté à cette finale historique à Sydney

Pour Mattias Grafström, Secrétaire Général de la FIFA, la compétition envoie un « signal fort »

La Coupe d’Asie féminine de l’AFC, Australie 2026 s’est achevée par la victoire du Japon (1-0) face au pays hôte au Stadium Australia de Sydney.

Disputée devant une affluence record de 74 357 spectateurs, la finale a été le point d’orgue d’une compétition qui a illustré la croissance continue du football féminin en Asie et partout dans le monde.

Le Japon – désormais triple champion d’Asie–, l’Australie, la RP Chine et la République de Corée ont ainsi décroché leur qualification directe pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Brésil 2027™. La RDP Corée et les Philippines, victorieuses en barrages, seront également de la partie. Pour leur part, Chinese Taipei et l’Ouzbékistan restent en course via les barrages intercontinentaux.

Présent lors de la finale, le Secrétaire Général de la FIFA, Mattias Grafström, a salué le niveau affiché tout au long de la compétition et les retombées de cette édition pour l’avenir de la discipline. Il a également félicité la Confédération Asiatique de Football (AFC) pour l’organisation de l’épreuve.

« Cette finale est à l’image de la qualité que nous avons pu observer tout au long de la Coupe d’Asie féminine 2026. Le niveau de jeu a été exceptionnel, et il s’agit là encore d’un autre signal fort du développement continu du football féminin dans la région et dans le monde entier », a-t-il déclaré.

« Bravo à l’AFC pour l’excellente organisation de ce tournoi. Des compétitions comme celle-ci sont extrêmement précieuses pour le développement du football féminin. La Coupe d’Asie des Nations féminine a une fois de plus donné le ton en illustrant les progrès accomplis et en montrant ce qu’il est possible de faire avec une vision, de l’engagement et des investissements. »