Les Associations en action : avril 2024

Retour sur l'actualité des Associations Membres pour le mois d'avril

Nomination des arbitres des Tournois Olympiques de Football

Premier Sommet de la FIFA sur l’intégrité

Toute l'année, la FIFA collabore étroitement avec ses 211 Associations Membres et les accompagne humainement et financièrement dans le développement de leurs infrastructures et de leur potentiel footballistique.

Chaque mois, Inside FIFA met en lumière le travail accompli par les Associations Membres, qui contribuent à l'épanouissement de la discipline et rendent le football véritablement mondial.

Parmi les faits marquants du mois écoulé, nous évoquerons notamment le tout premier Sommet sur l'intégrité de la FIFA, les nouveaux membres de la famille Football for Schools ou encore la célébration de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix.

Cap sur la Coupe du Monde

On connait désormais le nom des 89 arbitres, issus du monde entier, qui officieront cet été lors des Tournois Olympiques de Football. La FIFA a veillé à améliorer les normes d'arbitrage pour faire de Paris 2024 une étape importante sur la route qui mène vers la Coupe du Monde de la FIFA 26™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™.

Les Amériques visent haut

Les représentants "FIFA Forward" de la Concacaf et de la CONMEBOL se sont réunis pour la première fois dans le nouveau bureau de la FIFA à Miami alors que la région se prépare à accueillir plusieurs tournois, dont la Coupe du Monde de la FIFA 26™.

Ils ont pu participer à un atelier sur FIFA Forward 3.0, qui a débuté son cycle de quatre ans en 2023, avec un niveau de financement sans précédent. Jusqu'à 8 millions USD seront mis à la disposition de chaque Association Membre, jusqu'à 60 millions USD pour chaque confédération et jusqu'à 5 millions USD pour chaque association régionale afin d'organiser et de développer le football.

Priorité à l'intégrité

Le tout premier Sommet de la FIFA sur l’intégrité s'est tenu les 4 et 5 avril. À cette occasion, les représentants des 211 associations membres se sont retrouvés à Singapour pour deux jours de formation autour des nouvelles tendances en matière d’intégrité, des échanges sur les meilleures pratiques ou encore la présentation du nouveau Guide intégrité de la FIFA.

Ce sommet représente une avancée significative dans le combat que mène la FIFA contre la manipulation des matches, en s'appuyant sur une collaboration sans cesse renforcée avec les Associations Membres.

La famille F4S s'agrandit

Le programme Football for Schools continue de se déployer à travers le monde en apportant les bienfaits de l'exercice physique, les valeurs du collectif et la joie du football à l'éducation des jeunes .

En ce mois d'avril, l'Afrique a été à l'honneur, des instructeurs de la FIFA s'étant rendus en Tanzanie et en Érythrée pour aider à y implanter le programme. Des événements ont également eu lieu au Nicaragua et en Arabie Saoudite, soulignant la portée mondiale de Football for Schools.

Le programme a également été lancé au Viêt-Nam fin mars, avec une innovation de taille puisque, pour la première fois, la prévention et la protection de l'enfance ont été intégrées au programme.

Football for Schools au Viêt-Nam | Protection et Prévention en faveur des enfants

Le football unit le monde

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix a été célébrée le 6 avril avec, cette année, pour thème "Le sport pour la promotion de sociétés pacifiques et inclusives".

La capacité du football à fédérer est un sujet qui tient à cœur au Président de la FIFA, Gianni Infantino. L'instance dirigeante a mis ce message en avant avec sa campagne #FootballUnitesTheWorld et s'est engagée, dans ses "Objectifs Stratégiques 2023-2027 pour un Football Mondial", à "mettre l’accent sur les responsabilités sociales, notamment les droits humains et les questions climatiques."

L'Océanie face au changement climatique

Les 9 et 10 avril, la Papouasie-Nouvelle-Guinée a accueilli un séminaire FIFA sur l'entretien des infrastructures et des installations avec, comme thème central, la lutte contre l'impact du changement climatique. Dix nations de l'OFC étaient réunies, l'impact des conditions météorologiques constituant un défi toujours plus grand dans le Pacifique. Ce séminaire fait suite à la signature d'un protocole d'accord entre la FIFA et le Forum des îles du Pacifique en 2022.