2022, un año de intenso trabajo para Football for Schools

"La FIFA lleva dos años desarrollando el proyecto Football for Schools, pero por culpa de la pandemia no pudo reanudarse hasta finales de 2021", declaró durante el correspondiente acto Antonio Buenaño Sánchez, consultor de la FIFApara el programa Football for Schools. “Tonga fue la primera federación miembro de la región del Pacífico en adherirse". Antes de Tonga, en 2022 hubo otras que se sumaron al movimiento, como Paraguay en Sudamérica, Belice y Costa Rica en Centroamérica, Francia en Europa, Yibuti y Costa de Marfil en África o Guam e Indonesia en Asia. En total se celebraron 23 actividades de Football for Schools en todo el mundo y 54 federaciones miembro recibieron una capacitación inicial en cinco seminarios regionales.