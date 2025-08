Confirmadas las plantillas para la Copa Mundial de Beach Soccer de la FIFA EAU 2024 Dubai™

Benjamin Junior, hijo del legendario Benjamin, también queda fuera del torneo; no obstante, el seleccionador brasileño, Marco Octavio, ha incluido a varios de los mejores jugadores del deporte, como Catarino, Edson Hulk, Filipe, Mauricinho y Rodrigo.

Portugal no podrá contar con Rui Coimbra, que sufrió una lesión de rodilla hace dos semanas. Elinton Andrade, Guante de Oro adidas en Paraguay 2019, se quedó fuera por motivos de estado de forma. No obstante, la Seleção das Quinas cuenta con jugadores destacados como Be y Leo Martins, Ruben Brilhante y Jordan Santos.