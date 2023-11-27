Introducción

Su privacidad es muy importante para nosotros y estamos firmemente comprometidos con la protección de sus datos. La presente declaración de consentimiento para el tratamiento de datos personales (en adelante, la «declaración») establece cómo la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) y sus filiales en los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gestionadas por las entidades de la FIFA en Canadá (FWC26 Canada Football Ltd.), México (FWC2026 Mexico S. de R.L. de C.V.) y Estados Unidos (FWC2026, US, Inc.) (en adelante, denominadas en conjunto «FIFA26», «nosotros», «nuestro»)*, recopilan, utilizan y divulgan los datos personales proporcionados por o en nombre de individuos (en adelantes, las «personas») durante el proceso de solicitud del portal de reserva del espectro radioeléctrico relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En la presente declaración, los «datos personales» harán referencia a cualquier información que identifique, describa o razonablemente se pueda asociar con una persona. Se interpretará que toda referencia a «usted», «su» o «sus» en la presente declaración alude a la persona a la que se refieren los datos personales, independientemente de si esta los presentó directamente o mediante un representante.

Al enviar el formulario de solicitud, usted confirma que:

ha obtenido los datos personales enviados a FIFA26 de manera legítima y que estos son correctos; cuenta con la autorización para enviar los datos personales de cualquier otra persona que se incluya en la solicitud, si procede; si envía el formulario de solicitud en nombre de otra persona, esta ha sido informada de cómo FIFA26 recopila, utiliza y divulga los datos personales conforme a lo dispuesto en la presente declaración; autoriza (usted y cualquier persona en cuyo nombre envíe un formulario de inscripción o solicitud) a FIFA26 a recopilar, utilizar y divulgar los datos personales según lo contemplado en la presente declaración; ha leído y acepta la presente declaración.

Lea con atención este documento para saber cómo recopila, utiliza y divulga FIFA26 sus datos personales cuando usted solicita la solicitud de acreditación de reserva del espectro radioeléctrico. En esta declaración también se explica cómo recopilamos datos personales a través de los sitios web y aplicaciones móviles de FIFA26 y otros sistemas que dirigen a este documento, según corresponda. Puede ajustar en todo momento la configuración de las cookies en la opción que figura en el pie de página de nuestro sitio web. Para obtener más información sobre las tecnologías de seguimiento en línea que empleamos, consulte nuestra política sobre política sobre . Para medidas generales sobre protección de datos, acceda a nuestro portal de protección de datos.

FIFA26 cumplirá las obligaciones relativas a la protección de datos que le imponen las correspondientes leyes de Estados Unidos (locales, estatales y federales), Canadá (federales y provinciales), México (legislación federal, incluida la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y sus reglamentos), Suiza (la Ley Federal de Protección de Datos) y cualquier otra legislación por la que se deban regir sus actividades (en adelante la «legislación pertinente en materia de protección de datos»).

Esta declaración se podrá facilitar en otros idiomas en consonancia con los requisitos legales del país.

Recopilación de datos personales

FIFA26 recopila las siguientes categorías de datos personales durante los procesos de inscripción o solicitud:

datos de identificación personal, incluidos el nombre y los apellidos; datos de contacto, incluida la dirección de correo electrónico; información de la organización, incluido el nombre de la empresa; datos técnicos y de internet (si usted visita nuestro sitio web, usa aplicaciones móviles, plataforma u otras herramientas digitales, podemos recabar información restringida sobre su dispositivo e interacciones). Esta información puede incluir datos recabados a través de cookies o parecidas tecnologías usadas para respaldar la operatividad y mantener seguras las sesiones de los usuarios, como el almacenamiento de la información de inicio de sesión y los datos de identificación de los usuarios).

No recopilamos datos personales confidenciales, conforme a lo establecido por la legislación aplicable en materia de protección de datos.

FIFA26 no recaba deliberadamente datos personales de personas menores de edad requeridos en virtud de la legislación aplicable en materia de protección de datos. Si dichos datos se recaban de forma involuntaria, se eliminarán en virtud de dicha legislación.

Uso de los datos personales

FIFA26 hará uso de los datos personales para los siguientes fines:

gestionar y administrar el uso del espectro radioeléctrico; facilitar la inscripción y la entrega de las solicitudes de licencia de la frecuencia, incluida la inscripción del equipamiento de radio mediante la emisión de licencias; ayudar en el proceso de solicitud de equipamiento exento de licencia en varias categorías de uso; organizar y confirmar el calendario de citas para las pruebas y el etiquetado; facilitar la creación de cuentas, la autenticación y la gestión de las cuentas de los usuarios; proporcionar ayuda a los clientes y gestionar las consultas, si procede; cumplir las obligaciones legales y reglamentarias aplicables; operar y mejorar nuestro sitio web, plataforma y herramientas digitales relacionadas.

FIFA26 tratará y almacenará los datos personales durante el tiempo que sea razonablemente necesario para el propósito por el cual se han recopilado.

Comunicación de datos personales a terceros encargados del tratamiento y proveedores de servicios

FIFA26 comunicará datos personales con los fines descritos anteriormente a los siguientes tipos de terceros:

encargados del tratamiento y proveedores de servicios, incluidos terceros que ayudan en el funcionamiento de la plataforma y proporcionan servicios en nuestro nombre, relacionados en concreto con la solicitud de licencias, la inscripción y los procesos de emisión; autoridades públicas (gubernamentales) pertinentes, organismos y organizaciones autorizadas, si se llegaran a solicitar al amparo de la legislación vigente en materia de protección de datos o de cualquier otra normativa aplicable, incluido por razones de seguridad y regulatorias en relación con el uso del espectro radioeléctrico y la concesión de licencias.

Es posible que compartamos datos personales con otros terceros, cuando la ley así lo exija o con su consentimiento, según corresponda.

En esos casos, velaremos por el cumplimiento de la legislación pertinente en materia de protección de datos y adoptaremos las medidas preventivas adecuadas para protegerlos.

Transmisión internacional de datos personales

Los datos personales que obtenemos se pueden transmitir o divulgar fuera de la jurisdicción en la que se recopilaron. FIFA26 podrá transmitir datos personales a proveedores externos y empresas de servicios de Estados Unidos, México, Canadá y Suiza, como corresponda. Para más información sobre políticas y procedimientos de privacidad relacionados con proveedores externos y empresas de servicios, póngase en contacto con nuestro responsable de protección de datos en la dirección dataprotection@fifa.org, o visite el portal de protección de datos de la FIFA.

Almacenamiento de los datos personales y seguridad de los datos

Los datos personales se almacenan y conservan en una base de datos radicada en Europa occidental y gestionada por FIFA26. Es posible que algunos datos personales, o todos ellos, se conserven o consulten fuera del país en el que se recopilaron. Cuando se produzcan transmisiones internacionales de datos personales, FIFA26 cumplirá con la legislación aplicable en materia de protección de datos.

FIFA26 conservará los datos personales durante el tiempo necesario para cumplir con los fines descritos en la presente declaración o con las obligaciones legales pertinentes. En concreto, los datos personales recabados para las actividades de gestión y coordinación del espectro radioeléctrico en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se conservarán únicamente durante el tiempo que se requiere para llevar a cabo estas actividades.

Tras la conclusión de estas actividades, o antes si así lo solicita, se eliminarán los datos personales.

Toda persona podrá solicitar que sus datos se eliminen con anterioridad al vencimiento de dicho plazo, lo cual se valorará en virtud de imperativos legales aplicables, fines comerciales legítimos y requisitos operativos. Las solicitudes de eliminación se pueden enviar a la dirección de correo electrónico supportspectrum@fifa.org, disponible en el portal de reserva del espectro radioeléctrico. Tras la recepción de una solicitud de eliminación válida, su cuenta y los datos personales a ella asociados se eliminará de todos los sistemas pertinentes en el plazo de 72 horas.

Derechos individuales

De conformidad con la legislación pertinente en materia de protección de datos y dependiendo de la jurisdicción en la que resida, los interesados pueden ejercer determinados derechos con respecto a sus datos personales, en función de las condiciones y limitaciones contempladas en dicha legislación. Estos derechos podrán incluir, entre otros, los siguientes:

El derecho a conocer qué datos personales ha recopilado FIFA26 y cómo se utilizan. El derecho de acceso a los datos personales que FIFA26 posea y a recibir una copia. El derecho a rectificar los datos personales que FIFA26 posea, si estos fueran imprecisos o estuvieran incompletos. El derecho a retirar a FIFA26 la autorización de uso y divulgación de sus datos personales cuando el tratamiento de estos se base en el consentimiento. El derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales, siempre y cuando la ley lo permita. El derecho a restringir determinados tipos de tratamiento u oponerse a ellos, cuando proceda. El derecho a excluirse de la toma de decisiones o la elaboración de perfiles de forma automatizada, cuando proceda. La capacidad de limitar el uso y la divulgación de sus datos personales, cuando proceda. El derecho a recibir sus datos personales en un formato portátil, cuando sea técnicamente viable. El derecho a presentar una reclamación ante las autoridades competentes en materia de protección de datos.

Al recibir una solicitud, podemos comprobar su identidad y pedir datos adicionales, en función de lo que exija la legislación aplicable en materia de protección de datos.

Reclamaciones y contacto

Toda persona que tenga alguna pregunta sobre esta declaración o desee obtener más información sobre cómo ejercer cualquiera de los derechos individuales que le otorga la legislación local puede ponerse en contacto con el responsable de protección de datos de la FIFA en la dirección de correo electrónico dataprotection@fifa.org, o mediante el portal de protección de datos de la FIFA. También puede enviarnos una carta a Fédération Internationale de Football Association FIFA-Strasse 20, 8044 Zúrich (Suiza). FIFA26 hará lo posible por atender y resolver cualquier duda o queja que nos plantee cualquier interesado en relación con el tratamiento de sus datos personales.

Además, en virtud de la legislación pertinente, toda persona interesada en conocer el tratamiento que FIFA26 haga de sus datos personales tiene derecho a presentar una queja ante un organismo regulador de la confidencialidad o la protección de datos.

La presente declaración entró en vigor el 20 de abril de 2026 y se podrá actualizar periódicamente. Publicaremos la versión actualizada aquí e indicaremos la nueva fecha de entrada en vigor en esta sección, o se la notificaremos por otros medios pertinentes. En ningún caso utilizaremos ni compartiremos sus datos personales para fines sustancialmente distintos a los descritos en la presente declaración sin antes adoptar medidas razonables para notificárselo, así como para solicitar su consentimiento de conformidad con la legislación aplicable en materia de protección de datos.