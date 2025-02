Nina Patalon und Polen erklimmen neue Höhen

Polen 2024 hat sich seinen Platz bei der UEFA Women's EURO 2025 gesichert

Cheftrainerin Nina Patalon über die Entwicklung des Frauenfussballs in ihrem Land

Patalon: "Es ist eine Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und unsere Bemühungen die erwarteten Ergebnisse bringen

Das erste offizielle Frauenfussballspiel in Polen fand 1981 statt. Die Verbundenheit des Landes mit dem Sport reicht weit zurück, auch wenn sich Polen mit dem Sieg im Playoff-Rückspiel zur UEFA Women's EURO 2025 am 3. Dezember 2024 gegen Österreich erstmals für ein großes Turnier qualifiziert hat. Für das Land beginnt damit eine neue Ära.

"Es ist eine große Freude und Genugtuung, dass wir unser Ziel erreicht haben und vor allem, dass wir von Anfang bis Ende als Team aufgetreten sind - die Spielerinnen auf dem Platz, die Ersatzspielerinnen und der Staff", sagte Trainerin Nina Patalon gegenüber Inside FIFA. "Vor allem, weil unser Weg zur EURO nicht einfach war. Aber wir haben in diesem Jahr viele wertvolle Erfahrungen gesammelt und schwierige Momente gemeistert. Unser Durchhaltevermögen hat zu einem großartigen Ergebnis geführt."

Ihre Emotionen sind noch immer spürbar. Sie hat eine bemerkenswerte Leistung vollbracht, dank jahrelanger harter Arbeit und Hingabe. Schließlich hat der polnische Fussballverband unermüdlich daran gearbeitet, den Frauenfussball im Land ins Rampenlicht zu rücken. So lockte das UEFA-EM-Qualifikationsspiel gegen Rumänien im vergangenen Oktober eine Rekordkulisse von 8.849 Zuschauern an, während das Heimspiel Polens gegen Österreich von rund 600.000 Fans verfolgt wurde.

"Die Erfolge des vergangenen Jahres bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Patalon. "Wir sind uns bewusst, dass wir unsere heutigen Erfolge nicht genießen könnten, wenn wir nicht schon vor einigen Jahren konkrete Schritte unternommen hätten. Die Popularisierung des Frauenfussballs in Polen ist ein Prozess, der ständige Aufmerksamkeit und die Umsetzung zahlreicher Projekte erfordert. Die Leitlinien unserer Strategie bestimmen unseren Fortschritt und unsere Entscheidungen."

Strategie ist alles. Dieser Begriff bezieht sich auf die Frauenfussballstrategie 2024-2027 der FIFA und das Frauenfussball-Entwicklungsprogramm, das Polen durch den Prozess geführt hat. Dank der Unterstützung des Weltfussballverbandes fanden in 16 Provinzen Festivals statt, an denen über 1.600 Mädchen teilnahmen. Ein von der FIFA geleiteter Workshop brachte zudem wichtige Interessengruppen zusammen, um die so genannte Strategie zur Entwicklung des Frauenfussballs in Polen zu organisieren und zu finanzieren.

„Unsere Aktivitäten richten sich nicht nur an die Jüngsten. Wir führen auch Projekte durch, die zeigen, dass Fussball nicht nur ein Karriereweg ist - schließlich gibt es auch Trainerinnen, Schiedsrichterinnen oder Mitarbeiterinnen“, fügte Patalon hinzu. "Wir vom Polnischen Fussballverband glauben auch, dass die Popularität des Fussballs nicht nur durch sportliche Erfolge und Initiativen an der Basis gefördert wird, sondern auch durch die Organisation großer internationaler Sportveranstaltungen.

2024 wird in der Geschichte des Frauenfussballs in Polen sicherlich noch lange (Spuren hinterlassen). Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir dies ohne das Engagement vieler Menschen nicht erreicht hätten. Nina Patalon Cheftrainer von Polen

Polen wird die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Polen 2026™ ausrichten, nachdem das Land sieben Jahre zuvor erfolgreich die Weltmeisterschaft der Männer ausgerichtet hat. Es wird mit einer großen Begeisterung gerechnet, zumal die polnische U-20-Auswahl voraussichtlich von Spielerinnen angeführt wird, die sich bei der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft Dominikanische Republik 2024™ einen historischen Platz gesichert haben, als sie mit einer beeindruckenden Leistung die Gruppenphase überstanden.

"Dies ist das erste Mal, dass Polen ein Frauenfussballturnier dieser Größenordnung ausrichtet. Das ist eine große Ehre für uns", sagte Patalon. "In der Karriere eines jeden Sportlers ist es besonders wichtig, seine Fähigkeiten weiterzuentwickeln und gegen die bestmöglichen Gegner zu testen. Meisterschaften bieten solche Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, dass diese Veranstaltungen einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Spielerkarrieren und die Popularisierung des Frauenfussballs in Polen haben werden. Diese Generation von Fussballspielerinnen hat die Möglichkeit, am nächsten internationalen Turnier mit Meisterschaftscharakter teilzunehmen, und das ist definitiv die Zukunft der polnischen Frauen-Nationalmannschaft."

Die Zukunft sieht rosig aus, zumal keine Spielerin der aktuellen polnischen A-Nationalmannschaft älter als 28 Jahre ist. Auch die Trainerin ist mit noch nicht einmal 40 Jahren eine der jüngsten Frauen in dieser Position weltweit. Vor fünf Jahren war sie eine der "Schülerinnen" des FIFA-Mentoring-Programms für Trainerinnen. Patalons Mentorin war die schwedische Trainerin Anna Signeul.

"Das FIFA-Mentorenprogramm für Trainer ermöglichte es mir, eine internationale Perspektive zu gewinnen, großartige, leidenschaftliche und professionelle Menschen kennenzulernen und wichtige Kompetenzen im Bereich Teammanagement zu erwerben. Dank der Zusammenarbeit mit Anna, zu der ich bis heute ein sehr gutes Verhältnis habe, konnte ich Abstand zu meiner Arbeit gewinnen und einen umfassenderen Blick auf die Arbeitsweise des gesamten Personals werfen. Die Welt der Elite zu berühren und sie von Grund auf kennenzulernen, hat mir gezeigt, dass jeder seine Flügel ausbreiten kann, man muss nur die Möglichkeiten und Bedingungen schaffen."

Die Trainerin und ihre Orlice (Adler), wie die Nationalmannschaft genannt wird, haben ihre Flügel weit ausgebreitet. Sie fliegen hoch in der Weltrangliste (Platz 28), nachdem sie in der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste™ die beste Punktzahl aller Zeiten erreicht haben.

"Als Cheftrainer erlebt man viele schwierige, aber auch wunderbare Momente. Ich bin stolz darauf, dass wir ein Team aufgebaut haben, das aus Menschen besteht, denen die Entwicklung des Frauenfussballs in Polen am Herzen liegt“, so Patalon abschließend. “Ich weiß auch, dass es ein langer und steiniger Weg war, der mir viele Opfer abverlangt hat. Aber es ist eine Reise, die man nur einmal im Leben macht und die einem viel Zufriedenheit bringt. Ich glaube, die besten Momente liegen noch vor mir."