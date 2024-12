Veränderungen beim Führungstrio, Spitzenreiter bleibt gleich

USA schliessen 2024 an der Spitze der vergrösserten Weltrangliste ab

Deutschland im Führungstrio, Niederlande in den Top 10

Polen, Estland und Saudiarabien im Aufwind

Fast vier Monate sind seit der Veröffentlichung der letzten Ausgabe der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste vergangen. Seitdem wurden 176 Länderspiele ausgetragen. Mit Gibraltar (185) ist ein neues Team in der Frauenweltrangliste vertreten, die damit auf die Rekordzahl von 195 anwächst.

Die USA (1) schliessen das Kalenderjahr als Spitzenreiter ab. Im Kielwasser folgen jetzt Spanien (2, plus 1) und Deutschland (3, plus 1), während England (4, minus 2), das sich kürzlich in einem Freundschaftsspiel gegen die DFB-Auswahl geschlagen geben musste, aus dem Spitzentrio herausgefallen ist.

Schweden (5) und Kanada (6) halten ihre Positionen und bleiben dem Führungstrio weiter auf den Fersen. Brasilien (7, plus 1) und Japan (8, minus 1) haben die Plätze getauscht. Die DVR Korea (9) rangiert vor den Niederlanden (10, plus 1), die damit wieder unter den Top 10 sind, während Frankreich (11, minus 1) zum ersten Mal überhaupt nicht mehr unter den zehn besten Teams vertreten ist.

Auch unter den Top 50 gab es einige Umwälzungen. Boden gutgemacht haben vor allem Polen (28, plus 4), grösster Aufsteiger nach Punkten, sowie Belarus (50, plus 5). Noch spektakulärer sind die Verbesserungen von Indonesien (97, plus 7) und Estland (99., plus 8), die unter die Top 100 vorrücken.

In den tieferen Regionen der Rangliste haben auch Bangladesch (132, plus 7 – 1097,55 Punkte) und Saudiarabien (166, plus 8 – 877,08 Punkte) eine beeindruckende Positiventwicklung zu verzeichnen und erreichen ihre bislang höchste Gesamtpunktzahl.

Zehn weitere Teams dürfen einen ähnlichen Erfolg feiern, nämlich Polen (1697,07 Punkte), Sambia (1412,37 Punkte), Kambodscha (1150,75 Punkte), Namibia (1111,61 Punkte), Uganda (1028,58 Punkte), Kenia (1020,22 Punkte), Pakistan (950,27 Punkte), Bhutan (866,32 Punkte), Andorra (773,87 Punkte) und Madagaskar (694,47 Punkte).

Saudiarabien kann einen Doppelerfolg verbuchen, denn das Land erreichte darüber hinaus seine beste Platzierung aller Zeiten, genau wie Nordirland (44, plus 1) und Kap Verde (129, plus 1).

Die komplette Rangliste ist hier zu finden.