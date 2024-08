Fidschi stürzt sich ins kalte Wasser

Erste Teilnahme Fidschis an der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft

Das Turnier von findet vom 31. August bis zum 22. September statt

Eine angemessene Belohnung für die Arbeit und die Investitionen des Landes in die Entwicklung des Sports

Der Frauenfussball in Fidschi wird in eine neue Ära eintreten. Am 31. August wird die Fidschi-Frauenmannschaft ihr Debüt bei der FIFA U-20-Weltmeisterschaft in Kolumbien geben. Es ist nicht nur ein historisches Ereignis, sondern auch eine Belohnung für die über 300 Inseln des Archipels, die sich intensiv um die Entwicklung dieser aufstrebenden Sportart bemühen.

Für Fidschi beginnt nicht nur eine neue Geschichte, sondern auch ein neues Kapitel. Ein weiterer Schritt auf dem Weg an die Spitze des Weltfussballs. Angeline Chua, die Trainerin der Frauenmannschaft der Fidschi-Inseln, sieht das nicht anders. "Diese Qualifikation ist ein weiterer Meilenstein für das Land", bestätigt die 35-jährige Technikerin aus Singapur, die ab 2023 im Amt sein wird.

"Wir wollen weiterhin Talente hervorbringen und dafür sorgen, dass sich Fidschi künftig bei allen Weltmeisterschaften der Jugendklassen (U17 und U20) qualifiziert", sagt sie ehrgeizig gegenüber Inside FIFA. "Wir wollen neben Neuseeland die nächste Macht in Ozeanien sein und das Niveau in dieser Region weiter anheben."

Im Übrigen befindet sich der gesamte Pazifikraum heute im Aufschwung. Der Erfolg der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023, Australien & Neuseeland 2023 hat einen beispiellosen Aufschwung ausgelöst. "Die Tatsache, dass dieses Großereignis in Ozeanien stattfand, hat das Bewusstsein aller Fidschianer geschärft. Die Halbfinal- und Finalspiele wurden übrigens in Kinos und auf Großbildschirmen im Freien übertragen. Das ist etwas Inspirierendes für die nächste Generation", erklärte Chua.

Eine Jugend, die in Fidschi besonders gehegt und gepflegt wird. Dort wurde alles unternommen, um Talente einerseits zu identifizieren und andererseits ihr Potenzial maximal auszuschöpfen. Die Erfolge des im August 2023 gestarteten Programms "Football for Schools" und des dazugehörigen FIFA-Talentförderungsprogramms zeugen von dieser Politik, die vom fidschianischen Fussballverband propagiert und von der Weltfussballorganisation unterstützt wird.

"Ein technischer Experte der FIFA arbeitet eng mit dem lokalen technischen Personal zusammen, um ein Screening-Programm zu entwickeln, das für das Umfeld in Fidschi so nützlich wie möglich ist", betont Angeline Chua. "Im vergangenen Jahr konnten wir unsere Mannschaft für die OFC U19-Meisterschaft zusammenstellen, indem wir die TDS-Screening-Methodik in unseren drei Hauptzonen - West (Viti Levu), Süd (Viti Levu) und Nord (Vanua Levu) - anwendeten."

"Heute haben wir die Möglichkeit, unseren jungen Talenten ein Umfeld zu bieten, in dem sie aufblühen können. Wir haben eigene, von der FIFA finanzierte Einrichtungen zur Verfügung, in denen wir regelmäßig trainieren können", fügte sie hinzu. "Unsere jungen Spieler konnten und können das Beste aus unseren verschiedenen Entwicklungsprogrammen herausholen: Dies lässt sich an den Fortschritten messen, die unsere Junioren-, Männer- und Frauenauswahlen bei den kontinentalen Turnieren, an denen sie teilgenommen haben, erzielt haben."

Die Fidschi-Inseln haben sich von ihren großartigen Leistungen inspirieren lassen und wollen noch weiter gehen. Neben der Verstetigung der verschiedenen Projekte, die in den letzten Monaten ins Leben gerufen wurden, sollen demnächst auch gemischte Wettkämpfe ausgetragen werden. "Das ist nichts Neues in der fidschianischen Kultur. In den Dorfschulen sind die Kinder den Anforderungen ihrer natürlichen Umgebung ausgesetzt: Sie sind es daher gewohnt, gemeinsam im Freien zu spielen", erinnert sich Chua.

FIFA-Präsident Gianni Infantino besucht Fidschi 04:11

Fortschritte werden nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch außerhalb des Spielfelds gemacht. Am Sitz der FFA wurde eine neue Infrastruktur geschaffen. Mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm wurden eine Sporthalle und ein Futsal-Feld gebaut. "Diese Einrichtungen sind für alle unsere Mannschaften, die in Süd-Suva ins Trainingslager kommen, sehr nützlich. Dort regnet es viel. Die Sporthalle und der Futsalplatz haben uns geholfen, viele Probleme vor allem während der Regenzeit zu lösen."

Kurzum, der Himmel ist blau am Horizont für den fidschianischen Frauenfussball und die bevorstehende FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024 wird wahrscheinlich ein wenig Sonne in die Herzen der Fidschi-Fans bringen. "Dieses besondere Ereignis wird die nächste Generation, Mädchen und Jungen gleichermaßen, inspirieren und das enorme Potenzial der Talente, die wir haben und die eine Fußballkarriere machen könnten, offenbaren."