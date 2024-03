Football for Schools punktet in Fidschi

Im August 2023 wurde in Fidschi erfolgreich das Projekt "Football for Schools" ins Leben gerufen

Das Projekt wurde von den lokalen Behörden maßgeblich unterstützt

Vom 26. bis 28. November fand auf der Insel ein Seminar zum Aufbau von Kapazitäten statt.

Rugby spielt in Fidschi eine wichtige Rolle. Dies wurde nie deutlicher als in den letzten Wochen, als die Nationalmannschaft das Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft erreichte. Der Fussball wurde jedoch nicht in den Schatten gestellt. Tatsächlich haben noch nie so viele Kinder in Fidschi mit dem runden Ball gespielt... und das nicht zufällig.

Im vergangenen August wurde im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Absichtserklärung zwischen dem fidschianischen Fussballverband und der Regierung unterzeichnet, um das Programm "Football for Schools" ins Leben zu rufen. Ziel des Programms ist es, den Fussball für junge Menschen zugänglicher zu machen, indem Fussballaktivitäten in das Bildungssystem integriert werden. Zweiunddreißig Schulen haben an diesem Pilotprojekt teilgenommen, das bisher ein voller Erfolg war.

"Football for Schools verändert das Leben auf den Fidschi-Inseln wirklich", sagt Antonio Buenaño Sánchez, FIFA-Manager für Football for Schools. "In einem Land, in dem die Möglichkeiten für Kinder begrenzt sind, bringt das Programm Hoffnung für die Jüngsten und verändert die Mentalität der Älteren", erklärt er.

Vier Monate nach dem Start des Programms auf den Fidschi-Inseln besuchte Buenaño Sánchez vom 27. bis 29. November erneut die Insel, um einen Workshop zum Kapazitätsaufbau zu leiten, an dem Grundschullehrer, Entwicklungsbeauftragte der Sportkommission der Fidschi-Inseln und Mitglieder der technischen Abteilung des Fussballverbands teilnahmen. Einer der Schwerpunkte war, auf dem anfänglichen Erfolg des Projekts aufzubauen, um dessen Nachhaltigkeit auf lange Sicht zu gewährleisten.

Ziel ist es, dass alle 736 Grundschulen des Landes Football for Schools einführen. Außerdem müssen alle Schulen Zugang zu einem großen oder kleinen Fussballfeld haben. Wenn dieses Ziel erreicht wird, werden 150.00 fidschianische Schulkinder, sowohl Jungen als auch Mädchen, von dem Programm profitieren.

Die vielfältigen sozialen, erzieherischen und körperlichen Vorteile von Football for Schools vereinen das Bildungsministerium, das Ministerium für Jugend und Sport und den fidschianischen Fussballverband in ihrer Zusammenarbeit.

Das Programm wurde entwickelt, um durch den Fussball gezielte Lebenskompetenzen und Werte zu fördern, und befasst sich mit Themen wie Geschlechtergleichstellung, gesundem Lebensstil und Inklusion. Dies sind alles Themen, die Fidschi in seinem eigenen sozialen Entwicklungsprojekt hervorhebt, das sich auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft konzentriert und den zunehmenden Fokus des fidschianischen Fussballverbands auf den Frauenfussball ergänzt.

"Wenn alle Beteiligten zusammenarbeiten und kooperieren, ist ein sozialer Wandel möglich", sagt Buenaño Sánchez. "In dieser Hinsicht ist Fidschi wirklich ein Vorbild für andere Mitgliedsverbände in der Region."

Fidschi hat sich vor kurzem überraschend und zum ersten Mal in seiner Geschichte für die bevorstehende FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft qualifiziert. An Talenten mangelt es auf der Insel nicht, und dank Football for Schools, das mit dem FIFA-Talentförderungsprogramm Hand in Hand arbeitet, sollen diese in Zukunft noch besser genutzt werden.

"Es war fantastisch, den technischen Experten und Leiter des Programms, Antonio Buenaño Sanchez, für drei Tage auf den Fidschi-Inseln begrüßen zu können, um die rund 40 ausgewählten Teilnehmer zu trainieren", freute sich Timo Jankowski, Technischer Direktor des Fussballverbands von Fidschi.

"Dies wird uns helfen, unser Ziel zu erreichen, bis 2027 alle Grundschulen in Fidschi zu erreichen. In der Zwischenzeit wird die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft Kolumbien 2024™ stattfinden und ein weiteres Kapitel in unserer fidschianischen Fussballgeschichte schreiben".