Das Wachstum des Spiels in Malaysia steht im Mittelpunkt der Expansion von Football for Schools

Gut besuchtes Festival "Football for Schools" in Penang

Das Programm wurde in Malaysia nach der Einführung im letzten Jahr erheblich ausgeweitet

Football for Schools will Kindern durch spielerische Fussballaktivitäten Lebenskompetenzen vermitteln

Es gibt nur wenige Anblicke im Weltfussball, die so spektakulär sind wie ein volles Haus im Bukit Jalil National Stadium von Kuala Lumpur. Das 87.500 Zuschauer fassende Stadion in der malaysischen Hauptstadt ist ein Markenzeichen Südostasiens und war schon Schauplatz unzähliger denkwürdiger Ereignisse.

Die schiere Menge an Unterstützung unterstreicht, wie groß das Interesse am Fußball in Malaysia ist. Dieses Potenzial zu nutzen, ist das Ziel des malaysischen Fussballverbands (FAM), und das FIFA-Programm FIFA’s Football for Schools (F4S) passt perfekt in das langfristige Expansionsziel des Verbandes.

Das Hauptziel von "Football for Schools" besteht darin, den Fussball für Jungen und Mädchen zugänglicher zu machen, indem Fussballaktivitäten in das Bildungssystem integriert werden.

Mit diesem übergeordneten Ziel vor Augen veranstalteten die FAM und die anwesenden FIFA-Vertreter ein großes Fußball-für-Schulen-Festival, um die Reichweite des Programms zu vergrößern. Das dreitägige Festival, das am Samstag, dem 3. August, in Penang zu Ende ging, war mit über 200 teilnehmenden Kindern ein großer Erfolg.

Die Veranstaltung bot auch rund 20 Sportlehrerinnen und -lehrern eine wichtige Gelegenheit, ihre im Jahr 2023 erworbenen Kenntnisse zu vertiefen.

In Zusammenarbeit mit dem malaysischen Bildungsministerium und dem Weltfußballverband strebt die FAM die Integration des Fussballs in 237 weiteren Schulen an.

"Mit F4S-Fussball in den Grundschulen des Landes werden wir mehr Kinder für den Fussball begeistern und ihr Interesse am Fussball wecken, unabhängig davon, ob es sich um Jungen oder Mädchen handelt", sagte der stellvertretende FAM-Präsident Dato' S. Sivasundaram während der Eröffnungsfeier.

"Darüber hinaus konzentriert sich die Initiative sowohl auf den Fussball als auch auf Lebenskompetenzen und positive Eigenschaften, die für die Entwicklung guter Persönlichkeitsmerkmale wichtig sind. Die FIFA und die FAM setzen sich auch für die Durchführung von Fussballkursen für Lehrkräfte an Schulen ein.

Bei der Eröffnung der Veranstaltung waren auch Bildungsministerin YB Fadhlina Sidek, der technische Berater der FIFA, Alberto Giacomini, der Manager von FIFA Football for Schools, Niko Nhouvannasak, der Generalsekretär der FAM, Datuk Noor Azman Hj Rahman, und der Generaldirektor des malaysischen Bildungsministeriums, Azman Adnan, anwesend.

Mit dieser jüngsten Initiative baut das Programm "Football for Schools" auf der starken Plattform von 2023 auf, bei der Bälle in großem Umfang an Schulen im ganzen Land verteilt wurden.

Die FAM konzentriert sich bei F4S auch auf die Steigerung der Frauenbeteiligung, ein Ziel, das mit den Zielen der FIFA-Kampagne für Frauenfußball übereinstimmt.

"Die FAM setzt sich auch dafür ein, dass der Frauenfussball durch die Organisation der FIFA-Frauenfussballkampagne an 17 Orten in ganz Malaysia weiter gestärkt wird", so Sivasundaram.

"Wir hoffen sehr, dass wir durch diese Kampagne mehr Mädchen und Frauen für den Fußball begeistern können.

Mit der erfolgreichen Ausrichtung des Festivals und der Ausweitung des Programms setzt sich ein starkes Jahr für die Entwicklung des Fussballs in Malaysia fort.

Erst vor zwei Monaten erfolgte der erste Spatenstich für das neue, von FIFA Forward- finanzierte Nationale Trainingszentrum in Malaysia, eine Einrichtung, die laut FIFA-Präsident Gianni Infantino "ein Leuchtturm für den schönen Sport" sein wird.