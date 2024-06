FIFA-Präsident lobt Malaysias neues Technisches Zentrum als "Leuchtfeuer" für Fussballträume

Malaysischer Fussballverband FAM feiert Grundsteinlegung für das neue nationale technische Zentrum in Putrajaya

Gianni Infantino ist sicher, Malaysias talentierte Youngster „werden alle dorthin kommen wollen, um ihren Traum zu erfüllen, für ihr Land zu spielen“

Das Projekt wurde mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm und der malaysischen Regierung vorangetrieben

FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte bei der Zeremonie in Putrajaya, das neue technische Zentrum werde „ein Leuchtfeuer für das schönste aller Spiele.“

Datuk Hamidin bin Mohd Amin, Präsident des malaysischen Fussballverbands und FIFA-Ratsmitglied leitete die Zeremonie im Beisein von Hannah Yeoh Tseow Suan, Jugend- und Sportministerin, und Sanjeevan Balasingam, FIFA-Regionaldirektor Asien & Ozeanien. Damit ist der offizielle Startschuss für das erste derartige Projekt in dem südostasiatischen Land gefallen.

Neue nationale technische Zentrum Malaysias 01:52

„Glückwunsch an Sie alle zu diesem bahnbrechenden Tag. Heute, da Sie diesen ersten Schritt zum Bau Ihres neuen nationalen Ausbildungszentrums machen, machen auch der malaysische Fussballverband und der Fussball in Ihrem fantastischen Land einen sehr bedeutenden Schritt nach vorne“, sagte Infantino in einer Videobotschaft, die während der Zeremonie abgespielt wurde.

„Ich freue mich, dass das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm eine wichtige Rolle für den Fussball in Malaysia spielen. Denn dieses nationale Trainingszentrum wird ein Leuchtfeuer für das schönste aller Spiele in diesem Land sein. Zudem wird es eine Quelle der Inspiration sein und eine Botschaft der Hoffnung und des Ehrgeizes an junge Spielerinnen und Spieler in ganz Malaysia aussenden. Dies wird der Ort, an den sie alle kommen wollen, um ihren Traum zu erfüllen, auf der Weltbühne für ihr Land Fussball zu spielen.“

Die Planungen für das neue technische Zentrum reichen mehrere Jahre zurück.

„Werte Gäste, diese Grundsteinlegung kann als Manifestation der Vision des verstorbenen Sultans Haji Ahmad Shah gesehen werden, der den Fussballverband unseres Landes von 1984 bis 2014 führte, ebenso wie des ehrenwerten Tan Sri Dr Aseh Che Mat, Vorsitzender des Integritätsausschusses“, sagte FAM-Präsident Datuk Hamidin Mohd Amin.

„In seiner Amtszeit als FAM-Präsident strebte der Sultan die Schaffung eines integrierten Verwaltungszentrums an, das die asiatische Fussball-Konföderation (AFC), den ASEAN-Fussballverband und den FAM beherbergte. Damit sollte ein herausragendes Fussballzentrum in Asien geschaffen werden.“

In der ersten Bauphase werden drei Fussball-Grossfelder mit Naturrasen, Hybridrasen und Kunstrasen angelegt. Das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm steuert dazu rund USD 5.200.000 bei. Zudem wird auf dem rund 5000 Hektar grossen, von der malaysischen Regierung gepachteten Gelände, eine Flutlichtanlage installiert, ein Ballfangzaun errichtet und ein Regenrückhaltesystem gebaut.

Die nationale Regierung steuert rund USD 9.500.000 zu dem Projekt bei. Damit wird das Projekt um moderne Aspekte wie ein Schutzdach für den Kunstrasenplatz sowie ein Gebäude mit einer Sporthalle, einem Mehrzweckraum, Umkleideräumen und einem Rehabilitationsraum erweitert.

Eröffnungsfeier der FIFA in Malaysia (Grundsteinlegung) Previous 01 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 02 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 03 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 04 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 05 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 06 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 07 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 08 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 09 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 10 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 11 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony 12 / 12 FIFA Groundbreaking Ceremony Next

„Für die FIFA ist es sehr wichtig, dass die Zusammenarbeit mit der Regierung gut funktioniert. Wir arbeiten bei der Entwicklung des Fussballs Hand in Hand mit den Behörden in unseren 211 Mitgliedsverbänden“, sagte Balasingam, der eng mit dem FAM an dem Projekt gearbeitet hat.

„Es ist perfekt, dass in einem Land wie Malaysia – wir hoffen auf weitere derartige Beispiele – die Regierung dem Fussballverband oder dem Mitgliedsverband das Gelände kostenlos zur Verfügung stellt und der Fussballverband FIFA-Forward-Mittel für den Bau eines Zentrums und eines neuen Hauptsitzes, verwendet. Somit ist dies eine grossartige Partnerschaft und wir hoffen, dass dies in allen unseren Gebieten fortgesetzt wird.“

Das technische Zentrum wird Dreh- und Angelpunkt der Fussballentwicklung auf allen Ebenen in Malaysia.

„Wenn man ein solches Fussballzentrum hat, ein spezielles Gelände für Training und Fussballspiele, wird dies viele Malaysier anziehen. Das ist für die nächste Generation enorm wichtig“, betonte Yeoh, die vor Ort miterlebte, wie der Traum der Regierung Gestalt annimmt.

„Kinder werden durch Zuschauen inspiriert. Wenn es also eine solche Anlage gibt und die Kinder sehen, dass dies eine Zukunft für sie sein könnte, werden sie sicher schon bald Fussball spielen wollen.“

FIFA-Forward-Mittel tragen überall auf dem Globus zur Verbesserung der Fussball-Infrastruktur bei.

„Wir wünschen uns, dass alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände im Rahmen des FIFA-Fördersystems für Nachwuchstalente derartige Elitezentren einrichten, damit die vielversprechendsten Fussballer der Welt von morgen die besten Voraussetzungen vorfinden, um unabhängig von ihrer Herkunft das Meiste aus ihrem Talent zu machen“, sagte Infantino mit Bezug auf die entsprechende FIFA-Initiative, die darauf abzielt, die Zahl der Elite-Akademien und technischen Zentren in den Mitgliedsverbänden bis 2027 auf 75 zu steigern.

„Dieses Projekt ist ein fantastisches Beispiel dafür, was das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm bewirken kann. Zusammen mit der Unterstützung der malaysischen Regierung hat das Programm Ihnen ermöglicht, Ihr Projekt vom Papier auf das Spielfeld zu bringen. Mit den Umweltaspekten, die ebenfalls in diese hochmoderne Einrichtung eingeflossen sind, haben Sie die Messlatte für andere Mitgliedsverbände sehr hoch gelegt.“

Die Zeremonie fand einen Tag vor der Auslosung der dritten Runde der Asien-Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26Ô in der nahegelegenen Hauptstadt Kuala Lumpur statt.