Gianni Infantino bespricht lokale und regionale Themen mit dem Präsidenten der Komoren

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bei einem Treffen in New York am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen mit dem komorischen Präsidenten und aktuellen Vorsitzenden der Afrikanischen Union, Azali Assoumani, diverse lokale und regionale Themen erörtert.

Das Treffen bot den beiden Präsidenten die Gelegenheit, die Entwicklungen in Afrika im Einklang mit der von der FIFA, der Afrikanischen Union und der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) 2019 unterzeichneten Grundsatzvereinbarung zu bewerten. Auch lokale Themen auf den Komoren standen auf der Tagesordnung, insbesondere die Verleihung der ersten Trainerlizenzen an Frauen auf dem Archipel Anfang dieser Woche, als der technische Direktor des Fussballverbands der Komoren (FFC) elf Frauen, die den im November 2022 begonnenen Kurs erfolgreich abgeschlossen haben, ihre D-Lizenzen überreichte.

„Ich habe mich gefreut, seine Exzellenz Azali Assoumani zu treffen, da ich einen Überblick über die in ganz Afrika erzielten Fortschritte in Bezug auf die Vereinbarung mit der Afrikanischen Union erhielt und sehen konnte, wie sehr seine Unterstützung als Vorsitzender bei der Umsetzung gemeinsamer Strategien und Programme mit den Schwerpunkten Bildung, Good Governance, Korruptionsbekämpfung und Sicherheit bei Fussballspielen auf dem ganzen Kontinent geschätzt wird“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Dies ist besonders wichtig, da wir auch eng mit der afrikanischen Fussballkonföderation bei der Lancierung der Afrikanischen Fussballliga zusammenarbeiten, die den Klubfussball auf eine neue Stufe hieven wird.“

„Es war auch toll, von den jüngsten Entwicklungen auf den Komoren in Bezug auf die Trainerlizenzierung zu hören“, so der FIFA-Präsident weiter. „Dies ist ein weiterer historischer Schritt nicht nur für den komorischen Fussball, sondern für den Frauenfussball insgesamt. Ich bin überzeugt, dass dies eine echte Inspiration für die einheimischen Frauen sein wird, Fussball zu spielen. Zudem zeigt es ihnen, dass sie sich auch auf andere Art und Weise im Fussball engagieren können.“

Im Januar 2023 nahmen die Komoren als erstes Land im Indischen Ozean am FIFA-Programm „Football for Schools“ teil. Diese Initiative zielt darauf ab, mithilfe der Kraft des Fussballs Kinder zu erziehen und ihnen Chancen im Leben zu eröffnen. Dank der Unterstützung und Förderung durch die FIFA hat sich der FFC auch intensiv um die Öffnung des Fussballs für Frauen bemüht.

"Football for Schools" jetzt auch an den Schulen auf den Komoren

"Football for Schools" jetzt auch an den Schulen auf den Komoren

Neben dem Trainerprogramm wurden in den letzten drei Jahren regionale Ligen eingerichtet, wobei der Wettbewerb auch eine nationale Phase umfasst, in der die besten Teams aufeinandertreffen. Diese Entwicklungen werden zur Stärkung des Frauennationalteams beitragen, das im Januar 2023 am ersten Vier-Nationen-Pokal in Saudiarabien teilnahm. Nach knappen Niederlagen gegen Pakistan und den Gastgeber besiegte das Team Mauritius und verdeutlichte damit, dass es auf dem besten Weg ist, sich auf der internationalen Bühne zu etablieren.