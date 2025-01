Die FIFA-Statuten (Art. 3) unterstreichen die Verpflichtung der Organisation, alle international anerkannten Menschenrechte zu respektieren und den Schutz dieser Rechte zu fördern. Darüber hinaus fordert der Ethikkodex der FIFA Nulltoleranz gegenüber jeder Form von Missbrauch oder Belästigung im Fussball. Im Hinblick auf den Klimaschutz hat sich die FIFA 2016 der Kampagne Climate Neutral Now angeschlossen. Im Jahr 2018 unterzeichnete die FIFA das Sports for Climate Action Framework der Vereinten Nationen und verpflichtete sich, treibhausgasemissionsneutral zu werden. Zuletzt unterzeichnete die FIFA auf der jährlichen UN-Klimakonferenz in Glasgow (COP 26) das überarbeitete UNFCCC-Rahmenwerk für den Sport und verpflichtete sich, die Emissionen bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren und bis 2040 netto null zu erreichen.